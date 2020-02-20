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Глава Укрпочты назвал свою зарплату: всего 836 тыс. грн

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 12:58
Глава Укрпочты назвал свою зарплату: всего 836 тыс. грн
Глава Укрпочты озвучил свою зарплату (фото: facebook.com. igor.smelyansky)

Глава Укрпочты рассказал, сколько денег получает в месяц

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский откровенно рассказал, какую зарплату в месяц получает на своей должности. Об этом чиновник сообщил в эфире программы "Украина". Смелянский уточнил, что получает он 836 тысяч гривен, его зарплата привязана к выплатам почтальонам.

"Это 200 раз минимальная зарплата. Это 836 тысяч гривен в месяц", – сообщил Смелянский.

Смелянский отметил, что это сумма "грязными", то есть до вычета штрафов и налогов.

Генеральный директор сообщил, что для руководителя госпредприятия один случай по финмониторингу может стоить 204 тысяч гривен штрафа.

"Я оплатил в последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблем", – сказал чиновник.

Зарплата установлена постановлением Кабинета министров, отметил Смелянский.

Смелянский рассказал о своей зарплате (YouTube)

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