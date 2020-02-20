Глава Укрпошти назвав свою зарплату: всього 836 тис. грн

Глава Укрпошти озвучив свою зарплату (фото:facebook.com. igor.smelyansky)

Глава Укрпошти розповів, скільки грошей отримує в місяць

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відверто розповів, яку зарплату в місяць отримує на своїй посаді. Про це чиновник повідомив в ефірі програми "Україна". Смілянський уточнив, що отримує він 836 тисяч гривень, його зарплата прив'язана до виплат листоношам.

"Це 200 разів мінімальна зарплата. Це 836 тисяч гривень в місяць", – повідомив Смілянський.

Смілянський зазначив, що ця сума "брудними", тобто до вирахування штрафів і податків.

Генеральний директор повідомив, що для керівника держпідприємства один випадок з фінмоніторингу може коштувати 204 тисяч гривень штрафу.

"Я оплатив в останній квартал штраф, тому що ми на один день запізнилися з податків з-за неполадок", – сказав чиновник.

Зарплата встановлена постановою Кабінету міністрів, зазначив Смілянський.

Смілянський розповів про свою зарплату (YouTube)