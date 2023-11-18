Гламурна Періс, мама 7 янголят. Як виглядає дружина Тайсона Ф'юрі

Британський боксер і чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі разом із дружиною Періс виховує 7 дітей. Наймолодший син у них народився у вересні цього року, але щаслива пара не приховує, що, можливо, на цьому вони не зупиняться.

Про те, що відомо про дружину популярного боксера, розповідає РБК-Україна (проект Styler)

Що відомо про дружину Ф'юрі

Періс Ф'юрі (до заміжжя Мулрой) є відомою медійною персоною, інфлюєнсером, моделлю, а також авторкою кількох книг, у яких вона розповідає про злети і падіння свого зіркового чоловіка, їхнє спільне життя та виховання дітей.

Тайсона і Періс називають однією із найміцніших пар Великої Британії. Вони офіційно одружені 15 років, а разом майже 20 років. Зустрічатися почали у підлітковому віці, одразу після знайомства на весіллі спільних друзів.

Періс, так сама як і Тайсон, походить із циганської родини. Тому після знайомства, за традицією хлопець просив дозволу зустрічатись із Періс у її батьків.

Пара разом пройшла немало випробувань - спортсмен боровся депресією, алкогольною та наркотичною залежністю. Декілька років тому Ф'юрі діагностували біполярний розлад особистості. Втім подружжя щасливе і разом виховує семеро дітей.

Тайсон і Періс разом і шлюбі уже 15 років (фото: Instagram/parisfury1)

Ф'юрі уже неодноразово заявляв, що його сини продовжуватимуть сімейну традицію і обов'язково стануть боксерами, бо бокс генетично закладений у корінні цієї сім'ї.

Періс у своїх інтерв'ю зізнається, що стосунки у їхньому шлюбі засновані на принципах "взаємного обміну". Коли чоловік готується до бою, вона вдома з дітьми, але, коли він повертається, то бере на себе обов'язки.

"Стосунки ніколи не бувають 50/50, іноді 60/40. Вся справа в компромісах", - заявляє жінка.

Періс є відомою медійною особою у Британії (фото: Instagram/parisfury1)

Через те, що Періс вийшла заміж у 19 років, вона не змогла отримати вищої освіти. Увесь свій час вона присвячує родині і, за її власними словами, ніскілечки не шкодує про це.

У соцмережах жінка часто розповідає про виснажливий тренувальний режим Тайсона. Також зі своїми підписниками вона ділиться секретами, як їй вдається зберегти гармонію у сімейному житті.

"Коли у Тайсона депресивний день, я не намагаюся витягнути його з цього стану. Я ніби ігнорую це та продовжую жити звичним життям", - розповідає Періс.

Багато підписників зі всього світу щиро захоплюється вмінням Періс бути і люблячою дружиною, і гарною матір'ю, і гламурною інфлюєнсеркою. Зараз у неї уже понад 1,8 млн фоловерів. А її книги про життя Тайсона Ф'юрі є популярними навіть за межами Великої Британії.

Періс Ф'юрі народила 7 дитину у вересні 2023 року (фото: Instagram/parisfury1)