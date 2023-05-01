Гірше фуфломіцинів. Чому ліки з недоведеною ефективністю можуть бути небезпечними

Різниця між фуфломіцинами та ліками з недоведеною ефективністю

"Є препарати з доведеною неефективністю, тобто фуфломіцинами. Про них ми точно знаємо, що вони не працюють. Це доведено або клінічними дослідженнями (як у випадку з гомеопатією), або це виходить із фізико-хімічних властивостей (наприклад, супозиторії з інтерфероном). ). А є ліки з недоведеною ефективністю. Клінічні дослідження їх ефективності чи якості взагалі не проводилися. А у цю групу входить багато лікарських засобів, які виробляються у країнах Європи", - пояснює Андрій Чимбар.

Деякі з таких препаратів можна купити в українських аптеках без рецепта, наприклад, ліки з діючою речовиною "фенібут". За АТХ-класифікацією (міжнародна класифікація лікарських засобів) фенібут належить до групи психостимуляторів та ноотропів.

Ліки з недоведеною ефективністю можуть не працювати

"По-перше, ми не знаємо, чому саме засіб "Х" не допоміг пацієнту - тому, що засіб насправді не діє або, тому що конкретно цей пацієнт не відповідає на лікування (а така ситуація відбувається часто - пригадаємо, чи завжди нам допомагають від болю анальгетики або нестероїдні протизапальні засоби). А по-друге, при використанні такого засобу ми можемо отримати невідомо якісь небажані реакції, оскільки препарат не вивчений належним чином. А отже реальних протипоказань ми не знаємо", - підкреслює фармацевт.

Які препарати входять до списку ліків із недоведеною ефективністю

Імуномодулятори. Імунітет – дуже чутлива система. І втручатися туди, щоб мати менше нежиті в осінньо-зимовий період – не варто тих ризиків, які можуть мати сумнівні препарати.

За словами Чимбара, до таких препаратів належать ліки для пригнічення імунної реакції, наприклад, при ревматоїдному артриті. А у них просто вагон небажаних реакцій. А якщо прийняти препарат для стимулювання імунної системи, наслідки передбачити просто неможливо.

У рекламі такі препарати називаються безпечними та у них відсутні побічні ефекти. Хіба що "індивідуальна непереносимість" до препарату. І саме це має викликати сумніви. Ну не може препарат, який застосовується як імуномодулюючий та противірусний засіб, бути абсолютно безпечним.

Фітотерапія. Трави працюють. І багато сучасних препаратів, які є в аптеці, мають рослинне походження. Наприклад, ацетилсаліцилова кислота, яку тривалий час виготовляли з кори білої верби. То чому купують препарат, а не обдирають кору?

Зокрема - через те, що невідомо, як біологічно активні речовини, що входять до складу рослин, взаємодіють з організмом людини. Перевірені фармацевтичні препарати очищені, вони мають чітке дозування та список допоміжних речовин.

"Передусім це стосується засобів індійського виробництва, які можуть містити частини або екстракти десяти та більше рослин. Сумісність цього вінегрету, звичайно ж, ніхто не перевіряв", - пояснює фармацевт.

І в історії є чимало випадків, коли люди мали значні проблеми зі здоров'ям після використання фітотерапії.

Ноотропи. Це майже завжди про даремно витрачені гроші та час. І добре, коли умовним сиропчиком солодки лікують кашель під час застуди. А коли психоемоційне виснаження намагаються лікувати безрецептурними пігулками за порадою знайомих? А якщо це депресивний розлад?

Більшість ноотропів просто не здатні проходити крізь гематоенцефалічний бар'єр – специфічну систему, яка захищає мозок від вірусів, бактерій та шкідливих речовин із кровоносної системи. І це робить прийом таких препаратів абсолютно беззмістовним.