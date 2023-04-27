Уникайте цих ліків при головному болі та мігрені: невролог зробила важливе попередження

Мігрень - часте явище при змінах погоди та магнітних бурях. А часом і звичайний головний біль може спричинити сильний дискомфорт. Тому люди намагаються випити знеболювальне відразу, як тільки головний біль починає наростати.

Які ліки не варто пити при головному болі та мігрені, розповіла лікар-невролог та психотерапевт Ганна Чередниченко на своїй сторінці в Instagram.

Номігрен

А також інші алкалоїди ріжків – ніцерголін, ергомар, мігранал. Це малоефективні та потенційно токсичні препарати, які поступаються триптатанам.

Номігрен вперше був використаний для лікування мігрені ще 1925 року. Такі препарати були довгий час єдиними для лікування мігрені. Ще ці ліки є тератогенними - вони викликають вади у майбутнього малюка.

Крім того, при прийомі можуть бути побічні дії – від нудоти, слабкості та запаморочення до галюцинацій та порушень кровообігу.

Анальгін

Діюча речовина – метамізол натрію. До цієї групи входять також: пенталгін, темпалгін, ренальган, андипал, седалгін, кофальгін.

Ці препарати теж варто уникати, оскільки вони можуть спричинити серйозне або смертельне ураження крові, яке називається агранулоцитозом. Це захворювання, у якому знижується здатність організму виробляти лейкоцити боротьби з інфекцією.

Анальгін заборонений у США та більшості країн Західної Європи.

Опіоїди та барбітурати

До цієї групи входять: трамадол, долоніка, налфубін, фенобарбітал, пенталгін. Обидві групи небезпечні для здоров'я та пов'язані з такими проявами: