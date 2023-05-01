Хуже фуфломицинов. Почему лекарства с недоказанной эффективностью могут быть опасны

Разница между фуфломицинами и лекарствами с недоказанной эффективностью

"Есть препараты с доказанной неэффективностью, то есть, фуфломицины. О них мы точно знаем, что они не работают. Это доказано или клиническими исследованиями (как в случае с гомеопатией), или это выходит из физико-химических свойств (например, суппозитории с интерфероном). А есть лекарства с недоказанной эффективностью. Клинические исследования их эффективности или качества вообще не проводились. И в эту группу входит много лекарственных препаратов, которые производятся в странах Европы", - объяснил Андрей Чимбар.

Некоторые из таких препаратов можно купить в украинских аптеках без рецепта, например, лекарства с действующим веществом "фенибут". По АТХ-классификации (международная классификация лекарственных средств) фенибут относится к группе психостимуляторов и ноотропов.

Лекарства с недоказанной эффективностью могут не работать

"Во-первых, мы не знаем, почему именно средство "Х" не помог пациенту - потому, что средство на самом деле не действует или потому что конкретно этот пациент не отвечает на лечение (а такая ситуация происходит часто - вспомним, всегда ли нам помогают от боли анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства). А во-вторых, при использовании такого средства мы можем получить неизвестно какие нежелательные реакции, так как препарат не изучен надлежащим образом. А значит реальных противопоказаний мы не знаем", - подчеркивает фармацевт.

Какие препараты входят в список лекарств с недоказанной эффективностью

Иммуномодуляторы. Иммунитет - очень чувствительная система. И вмешиваться туда, чтобы иметь меньше соплей в осенне-зимний период - не стоит тех рисков, которые могут нести сомнительные препараты.

По словам Чимбара, к таким препаратам относятся лекарства для угнетения иммунной реакции, например, при ревматоидном артрите. А у них просто вагон нежелательных реакций. А если принять препарат для стимулирования иммунной системы, то последствия предусмотреть просто невозможно.

В рекламе такие препараты называются безопасными и у них отсутствуют побочные эффекты. Разве что "индивидуальная непереносимость" к препарату. И именно это должно вызывать сомнения. Ну не может препарат, который применяется как иммуномодулирующее и противовирусное средство, быть совершенно безопасным.

Фитотерапия. Травы работают. И много современных препаратов, которые сейчас есть в аптеке, имеют растительное происхождение. Например, ацетилсалициловая кислота, которую долгое время производили из коры белой ивы. Так почему покупают препарат, а не обдирают кору?

В частности - из-за того, что неизвестно, как биологически активные вещества, которые входят в состав растений, взаимодействую с организмом человека. Проверенные фармацевтические препараты очищены, у них есть четкая дозировка и список вспомогательных веществ.

"Прежде всего это касается средств индийского производства, которые могут содержать части или экстракты десяти и более растений. Совместимость этого винегрета, конечно же, никто не проверял", - поясняет фармацевт.

И в истории есть немало случаев, когда люди получали значительные проблемы со здоровьем после использования фитотерапии.

Ноотропы. Это почти всегда о напрасно потраченных деньгах и времени. И ладно, когда условным сиропчиком солодки лечат кашель во время простуды. А когда психоэмоциональное истощение пытаются лечить безрецептурными таблетками по совету знакомых? А если это депрессивное расстройство?

Большинство ноотропов просто не способны проходить сквозь гематоэнцефалический барьер - специфическую систему, которая защищает мозг от вирусов, бактерий и вредных веществ из кровеносной системы. И это делает прием таких препаратов абсолютно бессодержательным.