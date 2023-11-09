Гіркі сльози. Донька Ані Лорак розплакалася на очах у батька (фото)

Дочка Лорак заплакала на очах у батька - що сталося

Наприкінці жовтня Софія прилетіла до Туреччини, де її зустрів Налчаджіоглу. Більшу частину часу дівчинка проводить із матір'ю, яка мовчить про повномасштабну війну в РФ та мешкає на території країни-агресорки. Але іноді вона зустрічається з батьком.

Тепер же канікули Софії добігли кінця. Налчаджіоглу показав, як прощався із дочкою в аеропорту. Він обіймав дівчинку і навіть піднімав її на руки, намагаючись розвеселити. Проте дочка Лорак не могла стримувати емоцій.

Дочка Лорак та її батько (скриншот)

Софія плакала та відверталася від камери. Вона намагалася сховати обличчя під кепкою та швидко витирала сльози.

Колишній чоловік Лорак попрощався з дочкою (скриншот)

Сам бізнесмен щосили намагався її заспокоїти. Проте дівчинка не хотіла розлучатися із батьком. Ймовірно, Софія сильно сумує за батьком, коли перебуває разом із матір'ю в РФ.

Дочка Лорак розплакалася на очах у батька (скриншот)

Проте сльози не допомогли виправити ситуацію. Можливо, Лорак не віддає дочку колишньому чоловікові, а тому їй довелося відлітати.

Коли тепер Налчаджіоглу зможе побачити дитину - залишається загадкою. Він проводить час із дочкою лише кілька разів на рік, бізнесмен проживає в Україні, а заради зустрічей з дитиною літає до інших країн. Скоріш за все, Софію не відпускає до Києва її опальна мати.