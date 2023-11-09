Горькие слезы. Дочь Ани Лорак расплакалась на глазах у отца (фото)

Дочь Лорак заплакала на глазах у отца - что случилось

В конце октября София прилетела в Турцию, где ее встретил Налчаджиоглу. Большую часть времени девочка проводит с матерью, которая молчит о полномасштабной войне в РФ и проживает на территории страны-агрессора. Но иногда она видится с отцом.

Теперь же каникулы Софии подошли к концу. Налчаджиоглу показал, как прощался с дочерью в аэропорту. Он обнимал девочку и даже поднимал ее на руки, стараясь развеселить. Однако дочь Лорак не могла сдерживать эмоции.

Дочь Лорак и ее отец (скриншот)

София плакала и отворачивалась от камеры. Она пыталась спрятать лицо под козырьком кепки и быстро вытирала слезы.

Бывший муж Лорак попрощался с дочерью (скриншот)

Сам бизнесмен изо всех сил пытался ее успокоить. Однако девочка не хотела расставаться с отцом. Судя по всему, София сильно скучает по отцу, когда живет вместе с матерью в РФ.

Дочь Лорак расплакалась на глазах у отца (скриншот)

Однако слезы никак не помогли исправить ситуацию. Вероятно, Лорак не отдает дочь бывшему мужу, а потому ей пришлось улетать.

Когда теперь Налчаджиоглу сможет увидеть ребенка - остается загадкой. Он проводит время с дочерью всего несколько раз в год, бизнесмен проживает в Украине, а ради встреч с ребенком летает в другие страны. Скорее всего, Софию не отпускает в Киев ее опальная мать.