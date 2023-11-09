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Горькие слезы. Дочь Ани Лорак расплакалась на глазах у отца (фото)

Дочери Лорак 12 лет (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Полина Иваненко

Бывший муж предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, попрощался с дочерью. 12-летняя София расплакалась прямо у него на глазах.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), момент прощания с дочерью бывший муж Лорак показал в Stories своего профиля в Instagram.

Дочь Лорак заплакала на глазах у отца - что случилось

В конце октября София прилетела в Турцию, где ее встретил Налчаджиоглу. Большую часть времени девочка проводит с матерью, которая молчит о полномасштабной войне в РФ и проживает на территории страны-агрессора. Но иногда она видится с отцом.

Теперь же каникулы Софии подошли к концу. Налчаджиоглу показал, как прощался с дочерью в аэропорту. Он обнимал девочку и даже поднимал ее на руки, стараясь развеселить. Однако дочь Лорак не могла сдерживать эмоции.

Дочь Лорак и ее отец (скриншот)

София плакала и отворачивалась от камеры. Она пыталась спрятать лицо под козырьком кепки и быстро вытирала слезы. 

Бывший муж Лорак попрощался с дочерью (скриншот)

Сам бизнесмен изо всех сил пытался ее успокоить. Однако девочка не хотела расставаться с отцом. Судя по всему, София сильно скучает по отцу, когда живет вместе с матерью в РФ.

Дочь Лорак расплакалась на глазах у отца (скриншот)

Однако слезы никак не помогли исправить ситуацию. Вероятно, Лорак не отдает дочь бывшему мужу, а потому ей пришлось улетать.

Когда теперь Налчаджиоглу сможет увидеть ребенка - остается загадкой. Он проводит время с дочерью всего несколько раз в год, бизнесмен проживает в Украине, а ради встреч с ребенком летает в другие страны. Скорее всего, Софию не отпускает в Киев ее опальная мать.

 

Напомним, ранее бывший муж Лорак ответил, собирается ли он мириться с певицей после второго развода.

Также мы рассказывали, что звезда "Сватов" призвала к воссоединению "двух братских народов".

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