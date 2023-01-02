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Гінеколог розповіла, що повинно насторожити жінку на прийомі в "жіночого лікаря"

На що звертати увагу під час огляду гінеколога (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Щоб бути здоровою, жінці необхідно регулярно проходити обстеження в гінеколога. Це варто робити не лише з причин хвороби, але й для профілактики. До того ж багато захворювань протікають безсимптомно.

Довіряти своє тіло варто лише професіоналам. Тривожними дзвіночками того, що вам слід змінити гінеколога, діляться на сторінці Gynotes в Instagram.

Призначення лікаря

Часто трапляється так, що лікарі назначають забагато препаратів або ті, які є непотрібними. До цього переліку входять наступні:

  • понад 2-3 препаратів для лікування 1 патології
  • мікроскопію урогенітального мазка
  • вимірювання рН піхви без скарг
  • кольпоскопію за нормального ПАП-тесту
  • перед лікуванням ІПСШ активізувати збудника
  • будь-що для покращення оваріального резерву
  • "чистка" для лікування аномальних маткових кровотеч
  • спринцювання
  • препарати прогестерону при нерегулярному циклі та при плануванні вагітності
  • КОК для нормалізації менструального циклу

Пацієнтці варто уважно аналізувати те, що пропонує лікар під час прийому (фото: Freepik)

Лікування хвороб

Якщо ваш гінеколог береться за лікування цих захворювань, краще знайти іншого фахівця як можна швидше:

  • ВПЛ
  • уреаплазма
  • гарднерела
  • кандида
  • кишкова паличка
  • спайки медикаментозно
  • підвищення лейкоцитів у піхві без скарг
  • дисплазія шийки матки медикаментозно
  • неускладнені функціональні кісти яєчників
  • запалення по ПАП-тесту

Окрім того, зверніть увагу: ваш лікар не повинен наполягати на ухваленні якогось рішення, оскільки насамперед це стосується вашого здоров'я.

Якщо лікар намагається переконати вас у правильності одного з цих тверджень, це свідчить про його некомпетентність:

  • шкоді вакцинації та/або користі гомеопатії
  • припалюванні ерозії
  • необхідності вагітніти вже і зараз
  • перерві між прийомом КОК для "відпочинку" яєчників
  • спробах вагітніти на скасовуванні КОК

Раніше ми розповідали, як жінкам полегшити менструальний біль.

Читайте також, що робити жінці, якщо вона пережила насильство під час війни.

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