Гінеколог розповіла, що повинно насторожити жінку на прийомі в "жіночого лікаря"

Призначення лікаря

Часто трапляється так, що лікарі назначають забагато препаратів або ті, які є непотрібними. До цього переліку входять наступні:

понад 2-3 препаратів для лікування 1 патології

мікроскопію урогенітального мазка

вимірювання рН піхви без скарг

кольпоскопію за нормального ПАП-тесту

перед лікуванням ІПСШ активізувати збудника

будь-що для покращення оваріального резерву

"чистка" для лікування аномальних маткових кровотеч

спринцювання

препарати прогестерону при нерегулярному циклі та при плануванні вагітності

КОК для нормалізації менструального циклу

Пацієнтці варто уважно аналізувати те, що пропонує лікар під час прийому (фото: Freepik)

Лікування хвороб

Якщо ваш гінеколог береться за лікування цих захворювань, краще знайти іншого фахівця як можна швидше:

ВПЛ

уреаплазма

гарднерела

кандида

кишкова паличка

спайки медикаментозно

підвищення лейкоцитів у піхві без скарг

дисплазія шийки матки медикаментозно

неускладнені функціональні кісти яєчників

запалення по ПАП-тесту

Окрім того, зверніть увагу: ваш лікар не повинен наполягати на ухваленні якогось рішення, оскільки насамперед це стосується вашого здоров'я.

Якщо лікар намагається переконати вас у правильності одного з цих тверджень, це свідчить про його некомпетентність: