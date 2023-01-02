Гінеколог розповіла, що повинно насторожити жінку на прийомі в "жіночого лікаря"

Щоб бути здоровою, жінці необхідно регулярно проходити обстеження в гінеколога. Це варто робити не лише з причин хвороби, але й для профілактики. До того ж багато захворювань протікають безсимптомно.
Довіряти своє тіло варто лише професіоналам. Тривожними дзвіночками того, що вам слід змінити гінеколога, діляться на сторінці Gynotes в Instagram.
Часто трапляється так, що лікарі назначають забагато препаратів або ті, які є непотрібними. До цього переліку входять наступні:
Пацієнтці варто уважно аналізувати те, що пропонує лікар під час прийому (фото: Freepik)
Якщо ваш гінеколог береться за лікування цих захворювань, краще знайти іншого фахівця як можна швидше:
Окрім того, зверніть увагу: ваш лікар не повинен наполягати на ухваленні якогось рішення, оскільки насамперед це стосується вашого здоров'я.
Якщо лікар намагається переконати вас у правильності одного з цих тверджень, це свідчить про його некомпетентність:
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