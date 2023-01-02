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Гинеколог рассказала, что должно насторожить женщину на приеме у "женского врача"

На что обращать внимание при осмотре гинеколога (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Чтобы быть здоровой, женщине необходимо регулярно проходить обследование у гинеколога. Это следует делать не только по причине болезни, но и для профилактики. К тому же многие заболевания протекают бессимптомно.

Доверять свое тело следует только профессионалам. Тревожными звоночками того, что вам следует сменить гинеколога, делятся на странице Gynotes в Instagram.

Назначение врача

Часто случается так, что врачи назначают слишком много препаратов или ненужных. В этот список входят следующие:

  • более 2-3 препаратов для лечения 1 патологии
  • микроскопию урогенитального мазка
  • измерение рН влагалища без жалоб
  • кольпоскопию при нормальном ПАП-тесте
  • перед лечением ИППП активизировать возбудителя
  • что угодно для улучшения овариального резерва
  • "чистка" для лечения аномальных маточных кровотечений
  • спринцевание
  • препараты прогестерона при нерегулярном цикле и планировании беременности
  • КОК для нормализации менструального цикла

Пациентке следует внимательно анализировать, что предлагает врач во время приема (фото: Freepik)

Лечение болезней

Если ваш гинеколог берется за лечение этих заболеваний, лучше найти другого специалиста как можно скорее:

  • ВПЧ
  • уреаплазма
  • гарднерелла
  • кандидат
  • кишечная палочка
  • спайки медикаментозно
  • повышение лейкоцитов во влагалище без жалоб
  • дисплазия шейки матки медикаментозно
  • неосложненные функциональные кисты яичников
  • воспаление по ПАП-тесту

Кроме того, обратите внимание: ваш врач не должен настаивать на принятии какого-либо решения, поскольку, прежде всего, это касается вашего здоровья.

Если врач пытается убедить вас в правильности одного из этих утверждений, это свидетельствует о его некомпетентности:

  • вреде вакцинации и/или пользы гомеопатии
  • прижигании эрозии
  • необходимости беременеть уже и сейчас
  • перерыве между приемом КОК для "отдыха" яичников
  • попытках беременнеть на отмене КОК

Раньше мы рассказывали, как женщинам облегчить менструальную боль.

Читайте также, что делать женщине, если она испытала насилие во время войны.

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