Гинеколог рассказала, что должно насторожить женщину на приеме у "женского врача"

Чтобы быть здоровой, женщине необходимо регулярно проходить обследование у гинеколога. Это следует делать не только по причине болезни, но и для профилактики. К тому же многие заболевания протекают бессимптомно.
Доверять свое тело следует только профессионалам. Тревожными звоночками того, что вам следует сменить гинеколога, делятся на странице Gynotes в Instagram.
Часто случается так, что врачи назначают слишком много препаратов или ненужных. В этот список входят следующие:
Пациентке следует внимательно анализировать, что предлагает врач во время приема (фото: Freepik)
Если ваш гинеколог берется за лечение этих заболеваний, лучше найти другого специалиста как можно скорее:
Кроме того, обратите внимание: ваш врач не должен настаивать на принятии какого-либо решения, поскольку, прежде всего, это касается вашего здоровья.
Если врач пытается убедить вас в правильности одного из этих утверждений, это свидетельствует о его некомпетентности:
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