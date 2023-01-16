Гінеколог розповіла, коли жінкам обов'язково потрібно робити УЗД: це важливо знати

Які є види УЗД

Трансабдомінальне (через живіт) - огляд через передню черевну стінку, обов'язково з наповненим сечовим міхуром для кращої візуалізації структур.

За години до огляду потрібно випити багато води.

Трансвагінальне (через піхву) - проводиться з випорожненим сечовим міхуром. Лікар каже, що такий спосіб є більш точним.

Під час УЗД ОМТ лікар оглядає матку разом з шийкою, їх структуру, наявність або ж відсутність додаткових новоутворів.

Коли потрібно проводити УЗД

За словами гінеколога, жінкам УЗД потрібно проводити:

1 раз в рік профілактично (оскільки не усі зміни видно під час огляду);

якщо турбують ниючі болі внизу живота;

зміна виділень зі статевих шляхів;

задля виявлення небажаних утворень;

нерегулярний менструальний цикл;

перед початком прийому КОК;

при плануванні та під час вагітності.

Важливо, що потребу в проведенні УЗД визначає лікар в ході огляду та спілкуванні з пацієнтом.

"Найкраще коли лікар гінеколог та лікар УЗД в одній особі, оскільки при такому обстеженні співставляються одночасно усі складові - спілкування, огляд на кріслі та УЗ-картина", - йдеться у повідомленні.



