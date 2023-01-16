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Гінеколог розповіла, коли жінкам обов'язково потрібно робити УЗД: це важливо знати

Гінеколог розповіли, як часто жінкам потрібно робити УЗД (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна жінка раз у рік повинна робити УЗД ОМТ (ультразвукова діагностика органів малого тазу). Таке обстеження потрібно робити при плануванні вагітності та задля уникнення хвороб.

Про це розповіла гінеколог Ольга Ващишина в Instagram.

Які є види УЗД

Трансабдомінальне (через живіт) - огляд через передню черевну стінку, обов'язково з наповненим сечовим міхуром для кращої візуалізації структур.

За години до огляду потрібно випити багато води.

Трансвагінальне (через піхву) - проводиться з випорожненим сечовим міхуром. Лікар каже, що такий спосіб є більш точним.

Під час УЗД ОМТ лікар оглядає матку разом з шийкою, їх структуру, наявність або ж відсутність додаткових новоутворів.

Коли потрібно проводити УЗД

За словами гінеколога, жінкам УЗД потрібно проводити:

  • 1 раз в рік профілактично (оскільки не усі зміни видно під час огляду);
  • якщо турбують ниючі болі внизу живота;
  • зміна виділень зі статевих шляхів;
  • задля виявлення небажаних утворень;
  • нерегулярний менструальний цикл;
  • перед початком прийому КОК;
  • при плануванні та під час вагітності.

Важливо, що потребу в проведенні УЗД визначає лікар в ході огляду та спілкуванні з пацієнтом.

"Найкраще коли лікар гінеколог та лікар УЗД в одній особі, оскільки при такому обстеженні співставляються одночасно усі складові - спілкування, огляд на кріслі та УЗ-картина", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що повинно насторожити жінку на прийомі в "жіночого лікаря".

Також гінеколог розповіла, що обов'язково треба зробити після пологів.

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