Гінеколог розповіла, коли жінкам обов'язково потрібно робити УЗД: це важливо знати

Кожна жінка раз у рік повинна робити УЗД ОМТ (ультразвукова діагностика органів малого тазу). Таке обстеження потрібно робити при плануванні вагітності та задля уникнення хвороб.
Про це розповіла гінеколог Ольга Ващишина в Instagram.
Трансабдомінальне (через живіт) - огляд через передню черевну стінку, обов'язково з наповненим сечовим міхуром для кращої візуалізації структур.
За години до огляду потрібно випити багато води.
Трансвагінальне (через піхву) - проводиться з випорожненим сечовим міхуром. Лікар каже, що такий спосіб є більш точним.
Під час УЗД ОМТ лікар оглядає матку разом з шийкою, їх структуру, наявність або ж відсутність додаткових новоутворів.
За словами гінеколога, жінкам УЗД потрібно проводити:
Важливо, що потребу в проведенні УЗД визначає лікар в ході огляду та спілкуванні з пацієнтом.
"Найкраще коли лікар гінеколог та лікар УЗД в одній особі, оскільки при такому обстеженні співставляються одночасно усі складові - спілкування, огляд на кріслі та УЗ-картина", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що повинно насторожити жінку на прийомі в "жіночого лікаря".
Також гінеколог розповіла, що обов'язково треба зробити після пологів.