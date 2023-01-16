RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гинеколог рассказала, когда женщинам обязательно нужно делать УЗИ: это важно знать

Гинеколог рассказали, как часто женщинам нужно делать УЗИ (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждая женщина ежегодно должна делать УЗИ ОМТ (ультразвуковая диагностика органов малого таза). Такое обследование нужно делать при планировании беременности и во избежание болезней.

Об этом рассказала гинеколог Ольга Ващишина в Instagram.

Какие виды УЗИ

Трансабдоминальное (через живот) - осмотр через переднюю брюшную стенку, обязательно с наполненным мочевым пузырем для лучшей визуализации структур.

За часы до осмотра нужно выпить много воды.

Трансвагинальное (через влагалище) - производится с пустым мочевым пузырем. Врач говорит, что такой способ более точен.

Во время УЗИ ОМТ врач осматривает матку вместе с горлышком, их структуру, наличие или отсутствие дополнительных новообразований.

Когда нужно проводить УЗИ

По словам гинеколога, женщинам УЗИ нужно проводить:

  • 1 раз в год профилактически (поскольку не все изменения видны при осмотре);
  • если беспокоят ноющие боли внизу живота;
  • смена выделений из половых путей;
  • для выявления нежелательных образований;
  • нерегулярный менструальный цикл;
  • перед началом приема КОК;
  • при планировании и во время беременности.

Важно, что потребность в проведении УЗИ определяет врач в ходе осмотра и общения с пациентом.

"Лучше всего, когда врач гинеколог и врач УЗИ в одном лице, поскольку при таком обследовании сопоставляются одновременно все составляющие - общение, осмотр на кресле и УЗ-картина", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что должно насторожить женщину на приеме у "женского врача".

Также гинеколог рассказала, что обязательно нужно сделать после родов.

Читайте РБК-Украина в Google News
гинекологУЗИ