Гинеколог рассказала, когда женщинам обязательно нужно делать УЗИ: это важно знать

Какие виды УЗИ

Трансабдоминальное (через живот) - осмотр через переднюю брюшную стенку, обязательно с наполненным мочевым пузырем для лучшей визуализации структур.

За часы до осмотра нужно выпить много воды.

Трансвагинальное (через влагалище) - производится с пустым мочевым пузырем. Врач говорит, что такой способ более точен.

Во время УЗИ ОМТ врач осматривает матку вместе с горлышком, их структуру, наличие или отсутствие дополнительных новообразований.

Когда нужно проводить УЗИ

По словам гинеколога, женщинам УЗИ нужно проводить:

1 раз в год профилактически (поскольку не все изменения видны при осмотре);

если беспокоят ноющие боли внизу живота;

смена выделений из половых путей;

для выявления нежелательных образований;

нерегулярный менструальный цикл;

перед началом приема КОК;

при планировании и во время беременности.

Важно, что потребность в проведении УЗИ определяет врач в ходе осмотра и общения с пациентом.

"Лучше всего, когда врач гинеколог и врач УЗИ в одном лице, поскольку при таком обследовании сопоставляются одновременно все составляющие - общение, осмотр на кресле и УЗ-картина", - говорится в сообщении.

