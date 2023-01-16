Гинеколог рассказала, когда женщинам обязательно нужно делать УЗИ: это важно знать

Каждая женщина ежегодно должна делать УЗИ ОМТ (ультразвуковая диагностика органов малого таза). Такое обследование нужно делать при планировании беременности и во избежание болезней.
Об этом рассказала гинеколог Ольга Ващишина в Instagram.
Трансабдоминальное (через живот) - осмотр через переднюю брюшную стенку, обязательно с наполненным мочевым пузырем для лучшей визуализации структур.
За часы до осмотра нужно выпить много воды.
Трансвагинальное (через влагалище) - производится с пустым мочевым пузырем. Врач говорит, что такой способ более точен.
Во время УЗИ ОМТ врач осматривает матку вместе с горлышком, их структуру, наличие или отсутствие дополнительных новообразований.
По словам гинеколога, женщинам УЗИ нужно проводить:
Важно, что потребность в проведении УЗИ определяет врач в ходе осмотра и общения с пациентом.
"Лучше всего, когда врач гинеколог и врач УЗИ в одном лице, поскольку при таком обследовании сопоставляются одновременно все составляющие - общение, осмотр на кресле и УЗ-картина", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что должно насторожить женщину на приеме у "женского врача".
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