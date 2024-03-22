Гінеколог назвала народні методи лікування, які можуть серйозно нашкодити здоров'ю

Які народні методи можуть нашкодити

Гінеколог назвала народні методи лікування, які не лише не ефективні, а й небезпечні:

Лікувати запалення, спринцюванням та вимиванням водою з піхви - це може зашкодити флорі піхви

Приймати гомеопатичні препарати в вигляді для лікування порушення менструального циклу та безпліддя

Спринцюватись оцтом - може викликати опіки слизової

Застосовувати ніяких саморобних марлевих або ватних тампонів з травами та оліями, маслами

Омолоджувати яєчники будь-яким методом - це не ефективно. Єдиний метод - це заморожування яйцеклітин

Застосовувати спиртові агресивні розчини на слизову

Лікувати хронічні тазові болі та нетримання сечі масажами матки та у "костоправів"

Під час оголошення лікарем "дисплазія", або "передраковий стан" не йти до "бабки", "ворожки" та пити воду з ромашкою

Прогрівати компресами гнійні захворювання, якщо ви не знаєте причину

Застосування настоянок волоських горіхів та бадилля моркви для лікування міоми тіла матки

Викликання овуляції препаратами прогестерону

Підмивання оцтом або содою. Існують міфи, що коли промити флору піхву такими рідинами то всі інфекції зникнуть

Також гінеколог не радить вірити календарикам для зачаття дівчинки чи хлопчика.

Чого повинна дотримуватись кожна жінка

Зазвичай менструація починається у дівчат 11-15 років і триває в середньому до 50 років. Під час менструації жінка втрачає 30-40 мл крові, найбільш рясні виділення бувають у перші 2 дні.

Кожній жінці необхідно обов’язково відстежувати регулярність менструального циклу, тривалість і характер виділень. Відстежувати менструацію можна за допомогою звичайного календаря або застосунків на смартфоні.

Цих простих правил варто дотримуватися кожній жінці: