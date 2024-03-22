Гинеколог назвала народные методы лечения, которые могут серьезно навредить здоровью

Какие народные методы могут навредить

Гинеколог назвала народные методы лечения, которые не только не эффективные, но и опасные:

Лечить воспаление, спринцевание и вымывание водой из влагалища - это может повредить флоре влагалища

Принимать гомеопатические препараты для лечения нарушения менструального цикла и бесплодия

Спринцеваться уксусом - может вызвать ожоги слизистой

Применять никаких самодельных марлевых или ватных тампонов с травами и маслами, маслами

Омолаживать яичники любым методом - это не эффективно. Единственный метод - это замораживание яйцеклеток

Применять спиртовые агрессивные растворы на слизистую

Лечить хронические тазовые боли и недержание мочи массажами матки и у "костоправов"

Во время объявления врачом "дисплазия", или "предраковое состояние" не идти к "бабке", "гадалке" и пить воду с ромашкой

Прогревать компрессами гнойные заболевания, если вы не знаете причину

Применение настоек грецких орехов и ботвы моркови для лечения миомы тела матки

Вызов овуляции препаратами прогестерона

Подмывание уксусом или содой. Существуют мифы, что если промыть флору влагалище такими жидкостями, то все инфекции исчезнут

Также гинеколог не советует верить календарикам для зачатия девочки или мальчика.

Чего должна придерживаться каждая женщина

Обычно менструация начинается у девочек 11-15 лет и длится в среднем до 50 лет. При менструации женщина теряет 30-40 мл крови, наиболее обильные выделения бывают в первые 2 дня.

Каждой женщине нужно обязательно отслеживать регулярность менструального цикла, длительность и характер выделений. Отслеживать менструацию можно с помощью обычного календаря или приложений на смартфоне.

Эти простые правила следует соблюдать каждой женщине: