Гінеколог назвала хвороби, від яких жінки гладшають та не можуть скинути вагу

Гіпотиреоз

За словами лікаря, це стан, який зумовлений дефіцитом гормонів щитовидної залози. Людина з такою патологією відчуває такі симптоми:

в‘ялість;

сонливість;

розбитість;

закрепи;

набряки;

низький артеріальний тиск;

шкіра бліда, суха та лущиться;

волосся сухе;

порушений менструальний цикл.

Недостатня робота наднирників

Кортизол - це гормон наднирників, який регулює вуглеводний обмін, а також бере участь в розвитку стресових реакцій організму. Якщо жити в стресі кілька тижнів чи навіть місяців, то кортизол буде вироблятися постійно і впливати на обмін.

Також в кортизолу є така функція, як збереження енергетичних ресурсів організму. Це і може привести до набору ваги.

Тому лікар радить здати кров зранку на рівень кортизолу, або ж пройти повне обстеження.

Дефіцит естрогенів

Гінеколог каже, що таке спостерігається при менопаузі, порушенні циклу та синдромі передчасного виснаження яєчників.

Зокрема, коли кількість естрогенів, що виробляється яєчниками падає, то жирова тканина починає самостійно продукувати речовини дуже схожі на жіночі статеві гормони. Тому, чим менше естрогенів, тим більше жирових відкладень утворюється на стегнах і животі.

Надлишок пролактину

Уляна Кравець каже, що це може траплятися внаслідок стресу, мікроаденоми гіпофіза, порушення режиму сну, дисфункції щитовидної залози та вірусних захворювань.

При цьому жир не просто посилено відкладається, але ще й "любить робити це в області плечей та грудей".

Лікар радить здати кров на 3-5 день циклу на рівень пролактину.