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Гинеколог назвала болезни, от которых женщины полнеют и не могут сбросить вес

Какие болезни провоцируют набор лишнего веса (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто женщинам, которые питаются правильно и занимаются спортом, не удается похудеть. Причиной могут быть гинекологические болезни, которые просто не дают избавиться от лишних килограммов.

Об том, от каких болезней женщины толстеют, сообщила гинеколог Ульяна Кравец в Instagram.

Гипотиреоз

По словам врача, это состояние, обусловленное дефицитом гормонов щитовидной железы. Человек с такой патологией испытывает следующие симптомы:

  • дряблость;
  • сонливость;
  • разбитость;
  • запоры;
  • отеки;
  • низкое артериальное давление;
  • кожа бледная, сухая и шелушащаяся;
  • волосы сухие;
  • нарушен менструальный цикл.

Недостаточная работа надпочечников

Кортизол - это гормон надпочечников, регулирующий углеводный обмен, а также участвующий в развитии стрессовых реакций организма. Если жить в стрессе несколько недель или даже месяцев, то кортизол будет производиться постоянно и влиять на обмен.

Также у кортизола есть такая функция как сохранение энергетических ресурсов организма. Это может привести к набору веса.

Поэтому врач советует сдать кровь утром на уровень кортизола, или пройти полное обследование.

Дефицит эстрогенов

Гинеколог говорит, что это наблюдается при менопаузе, нарушении цикла и синдроме преждевременного истощения яичников.

В частности, когда количество вырабатываемых яичниками эстрогенов падает, то жировая ткань начинает самостоятельно продуцировать вещества очень похожие на женские половые гормоны. Поэтому чем меньше эстрогенов, тем больше жировых отложений образуется на бедрах и животе.

Избыток пролактина

Ульяна Кравец говорит, что это может происходить в результате стресса, микроаденомы гипофиза, нарушения режима сна, дисфункции щитовидной железы и вирусных заболеваний.

При этом жир не просто усиленно откладывается, но еще и любит делать это в области плеч и груди.

Врач советует сдать кровь на 3-5 день цикла на уровень пролактина.

Ранее мы сообщали, что должно насторожить женщину на приеме у "женского врача".

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