Гинеколог назвала болезни, от которых женщины полнеют и не могут сбросить вес

Гипотиреоз

По словам врача, это состояние, обусловленное дефицитом гормонов щитовидной железы. Человек с такой патологией испытывает следующие симптомы:

дряблость;

сонливость;

разбитость;

запоры;

отеки;

низкое артериальное давление;

кожа бледная, сухая и шелушащаяся;

волосы сухие;

нарушен менструальный цикл.

Недостаточная работа надпочечников

Кортизол - это гормон надпочечников, регулирующий углеводный обмен, а также участвующий в развитии стрессовых реакций организма. Если жить в стрессе несколько недель или даже месяцев, то кортизол будет производиться постоянно и влиять на обмен.

Также у кортизола есть такая функция как сохранение энергетических ресурсов организма. Это может привести к набору веса.

Поэтому врач советует сдать кровь утром на уровень кортизола, или пройти полное обследование.

Дефицит эстрогенов

Гинеколог говорит, что это наблюдается при менопаузе, нарушении цикла и синдроме преждевременного истощения яичников.

В частности, когда количество вырабатываемых яичниками эстрогенов падает, то жировая ткань начинает самостоятельно продуцировать вещества очень похожие на женские половые гормоны. Поэтому чем меньше эстрогенов, тем больше жировых отложений образуется на бедрах и животе.

Избыток пролактина

Ульяна Кравец говорит, что это может происходить в результате стресса, микроаденомы гипофиза, нарушения режима сна, дисфункции щитовидной железы и вирусных заболеваний.

При этом жир не просто усиленно откладывается, но еще и любит делать это в области плеч и груди.

Врач советует сдать кровь на 3-5 день цикла на уровень пролактина.