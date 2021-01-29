Гімн Росії заблокували на YouTube через "піратство"

Відео з гімном Росії було заблоковано на YouTube - американський відеохостинг прийняв таке рішення стосовно роликів з відповідною композицією у зв'язку з порушенням авторських прав.
На ситуацію 29 січня поскаржилися на сайті Роскомнагляду.
Російське відомство назвало обмеження на публікацію матеріалів з гімном Росії на платформі "неприкритим і неприпустимим хамством" щодо всіх громадян їх країни.
Крім того, вони заявили, що направили на адресу компанії Google LLC вимогу зняти блокування.
При цьому в Роскомнагляді не уточнили, на які саме ролики відеохостинг наклав табу.
У повідомленні наголошується, що гімн не є об'єктом авторських прав, як і інші державні символи.
Також відомство рекомендувало російським власникам Youtube-каналів переходити на російські відеохостинги.
Раніше повідомлялося, що у центрі Києва дві дівчини заспівали гімн Росії, спровокувавши конфліктну ситуацію й обурену реакцію перехожих.
Нагадаємо, що в січні YouTube тимчасово заблокував канал Трампа через порушення політики платформи.
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