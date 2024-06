Гімн Євро-2024: культовий хіт чи банальна пісенька, яку всі забудуть?

Читайте також цікаві факти про логотип, талісман і офіційний м'яч Євро-2024.

Також тримайте повний календар матчів збірної України на турнірі.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: публікації та ефіри Billboard, The Guardian, The Sun, The Independent, The New York Times, Pitchfork, сайт УЄФА.