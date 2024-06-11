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Гимн Евро-2024: культовый хит или банальная песенка, которую все забудут?

Кадры из клипа на песню "Fire" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Уже 14 июня стартует Чемпионат Европы по футболу-2024, в котором примет участие и сборная Украины. Официальным гимном турнира станет песня Fire в исполнении MEDUZA, OneRepublic и Leony.

РБК-Украина предлагает вам ознакомиться с треком и рассказывает, что критики говорят о главной музыкальной композиции Евро-2024.

Что известно о гимне Евро-2024

"Fire" - это официальный гимн Чемпионата Европы по футболу-2024, который совместно создали итальянское электронное трио MEDUZA, американская группа OneRepublic и немецкая певица и автор песен Leony.

Песня была вдохновлена единением людей через футбол. А видеоклип к ней был снят в разных городах Германии.

 

Отметим, что трек получил смешанные отзывы.

Некоторые критики считают, что это веселая и зажигательная песня, которая идеально подходит для футбольного турнира, тогда как другие считают ее банальной и не запоминающейся.

К примеру, The Guardian называет "Fire" "энергичной и зажигательной песней, которая заставит вас подтанцовывать".

Журналисты Billboard также одобрительно отзываются о "мощной песне", которая "совмещает в себе электронную музыку, поп-рок и рэп, что делает ее идеальной для любого спортивного события".

"Эта песня заставит вас почувствовать себя счастливыми и бодрыми. Она идеально подходит для лета", - пишет The Sun.

Другие мировые СМИ, в том числе и профильные, считают трек “разочарованием от таких талантливых артистов”.

"Это банальная песня, которая не запоминается. Ей не хватает оригинальности", - пишет The New York Times.

Редакторы The Independent говорят, что трек "старается быть слишком богатым и в результате звучит неискренне".

А музыкальное издание Pitchfork отмечает: "Fire" - это еще один гимн чемпионата, который забудут, как только турнир закончится".

Но что бы о треке не говорили критики, только время покажет, станет ли "Fire" классикой или будет забыта, как только Евро-2024 закончится.

Что известно о Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024 года начнется 14 июня и продлится до 14 июля. Турнир состоится в 10 городах Германии.

Города-хозяева:

  • Берлин
  • Дортмунд
  • Дюссельдорф
  • Франкфурт-на-Майне
  • Гельзенкирхен
  • Гамбург
  • Кельн
  • Лейпциг
  • Мюнхен
  • Штутгарт

Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал - на Олимпийском стадионе в Берлине (именно перед финалом гимн Евро-2024 будет исполнен вживую, говорят в УЕФА).

Впервые в истории чемпионата в нем примут участие 24 команды. Это расширение привело к новому формату группового этапа, где команды будут разделены на шесть групп по четыре команды.

Ожидается, что Евро-2024 станет одним из самых посещаемых чемпионатов Европы в истории.

 

Читайте также интересные факты о логотипе, талисмане и официальном мяче Евро-2024.

Также держите полный календарь матчей сборной Украины на турнире.

При написании материала использовались следующие источники: публикации и эфиры Billboard, The Guardian, The Sun, The Independent, The New York Times, Pitchfork, сайт УЕФА.

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