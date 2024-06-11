Гімн Євро-2024: культовий хіт чи банальна пісенька, яку всі забудуть?

Вже 14 червня стартує Чемпіонат Європи з футболу-2024 , у якому візьме участь й збірна України. Офіційним гімном турніру стане пісня "Fire" у виконанні MEDUZA, OneRepublic та Leony.

РБК-Україна пропонує вам ознайомитися з треком і розповідає, що критики говорять про головну музичну композицію Євро-2024.

Що відомо про гімн Євро-2024

"Fire" - це офіційний гімн Чемпіонату Європи з футболу-2024 року, який спільно створили італійське електронне тріо MEDUZA, американський гурт OneRepublic та німецька співачка та авторка пісень Leony.

Пісня була натхненна єднанням людей через футбол. А відеокліп до неї був знятий у різних містах Німеччини.

Зазначимо, що трек отримав змішані відгуки.

Деякі критики вважають, що це весела та запальна пісня, яка ідеально підходить для футбольного турніру, тоді як інші вважають її банальною та такою, що не запам’ятовується.

Наприклад, The Guardian називає "Fire" "енергійною та запальною піснею, яка змусить вас підтанцьовувати".

Журналісти Billboard також схвально відгукуються про “потужну пісню", яка "поєднує в собі електронну музику, поп-рок та реп, що робить її ідеальною для будь-якої спортивної події".

"Ця пісня змусить вас відчути себе щасливими та бадьорими. Вона ідеально підходить для літа", - пише The Sun.

Натомість інші світові ЗМІ, в тому числі й профільні, вважають трек "розчаруванням від таких талановитих артистів".

"Це банальна пісня, яка не запам’ятовується. Їй не вистачає оригінальності", - пише The New York Times.

Редактори The Independent кажуть, що трек “намагається бути занадто багатим і в результаті звучить нещиро".

А музичне видання Pitchfork зазначає: "Fire" - це ще один гімн чемпіонату, який забудуть, як тільки турнір закінчиться".

Але що б про трек не говорили критики, тільки час покаже, чи стане "Fire" класикою або ж буде забута, як тільки Євро-2024 закінчиться.

Що відомо про Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року розпочнеться 14 червня і триватиме до 14 липня. Турнір пройде в 10 містах Німеччини.

Міста-господарі:

Берлін

Дортмунд

Дюссельдорф

Франкфурт-на-Майні

Гельзенкірхен

Гамбург

Кельн

Лейпциг

Мюнхен

Штутгарт

Матч-відкриття відбудеться на “Альянц Арені" у Мюнхені, а фінал - на Олімпійському стадіоні в Берліні (саме перед фіналом гімн Євро-2024 буде виконаний наживо, кажуть в УЄФА).

Вперше в історії чемпіонату в ньому візьмуть участь 24 команди. Це розширення призвело до нового формату групового етапу, де команди будуть розділені на шість груп по чотири команди.

Очікується, що Євро-2024 року стане одним із найвідвідуваніших чемпіонатів Європи в історії.