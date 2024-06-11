Гимн Евро-2024: культовый хит или банальная песенка, которую все забудут?
Уже 14 июня стартует Чемпионат Европы по футболу-2024, в котором примет участие и сборная Украины. Официальным гимном турнира станет песня Fire в исполнении MEDUZA, OneRepublic и Leony.
РБК-Украина предлагает вам ознакомиться с треком и рассказывает, что критики говорят о главной музыкальной композиции Евро-2024.
Что известно о гимне Евро-2024
"Fire" - это официальный гимн Чемпионата Европы по футболу-2024, который совместно создали итальянское электронное трио MEDUZA, американская группа OneRepublic и немецкая певица и автор песен Leony.
Песня была вдохновлена единением людей через футбол. А видеоклип к ней был снят в разных городах Германии.
Отметим, что трек получил смешанные отзывы.
Некоторые критики считают, что это веселая и зажигательная песня, которая идеально подходит для футбольного турнира, тогда как другие считают ее банальной и не запоминающейся.
К примеру, The Guardian называет "Fire" "энергичной и зажигательной песней, которая заставит вас подтанцовывать".
Журналисты Billboard также одобрительно отзываются о "мощной песне", которая "совмещает в себе электронную музыку, поп-рок и рэп, что делает ее идеальной для любого спортивного события".
"Эта песня заставит вас почувствовать себя счастливыми и бодрыми. Она идеально подходит для лета", - пишет The Sun.
Другие мировые СМИ, в том числе и профильные, считают трек “разочарованием от таких талантливых артистов”.
"Это банальная песня, которая не запоминается. Ей не хватает оригинальности", - пишет The New York Times.
Редакторы The Independent говорят, что трек "старается быть слишком богатым и в результате звучит неискренне".
А музыкальное издание Pitchfork отмечает: "Fire" - это еще один гимн чемпионата, который забудут, как только турнир закончится".
Но что бы о треке не говорили критики, только время покажет, станет ли "Fire" классикой или будет забыта, как только Евро-2024 закончится.
Что известно о Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу 2024 года начнется 14 июня и продлится до 14 июля. Турнир состоится в 10 городах Германии.
Города-хозяева:
- Берлин
- Дортмунд
- Дюссельдорф
- Франкфурт-на-Майне
- Гельзенкирхен
- Гамбург
- Кельн
- Лейпциг
- Мюнхен
- Штутгарт
Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал - на Олимпийском стадионе в Берлине (именно перед финалом гимн Евро-2024 будет исполнен вживую, говорят в УЕФА).
Впервые в истории чемпионата в нем примут участие 24 команды. Это расширение привело к новому формату группового этапа, где команды будут разделены на шесть групп по четыре команды.
Ожидается, что Евро-2024 станет одним из самых посещаемых чемпионатов Европы в истории.
Читайте также интересные факты о логотипе, талисмане и официальном мяче Евро-2024.
Также держите полный календарь матчей сборной Украины на турнире.
При написании материала использовались следующие источники: публикации и эфиры Billboard, The Guardian, The Sun, The Independent, The New York Times, Pitchfork, сайт УЕФА.