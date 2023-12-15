У гігантській пустелі виявили доісторичний "загублений світ" (фото)

Місцерозташування лагуни

Пустеля Пуна-де-Атакама - це високогірне плато, розташоване на висоті понад 3 660 метрів над рівнем моря. Там виявлено екосистему, що включає 12 солоних лагун загальною площею 10 гектарів.

Вода в них вкрай прозора, майже без домішок бруду, але присутні строматоліти - мікробні спільноти, які представляють одні з найдавніших свідчень зародження життя на Землі, що існували 3,5 мільярда років тому.

Для порівняння, найдавніші свідчення зародження життя датуються 4,1 мільярдів років тому. Можливо, були й більш ранні приклади, але вони могли були в місцях, геологія яких не збереглася.

Історія "загубленого світу"

Вражає, що в Пуна-де-Атакама були виявлені як скам'янілі, так і живі строматоліти, причому деякі з них мають розміри, які є найбільшими серед виявлених вченими. Деякі екземпляри досягають ширини 5 метрів і висоти в кілька футів, у той час як скам'янілості досягають 6 метрів у висоту.

"Ця лагуна може бути одним із найкращих сучасних прикладів ранніх ознак життя на Землі. Це не схоже ні на що, що будь-коли бачив я, та й взагалі будь-який інший учений", - зазначив професор Брайан Хайнек.

Професор Брайан Хайнек з Університету Колорадо в Боулдері (Фото: Брайан Хайнек)

На думку геолога, ці екосистеми є максимально наближеними до умов першого мільярда років існування нашої планети і, можливо, до умов древнього Марса.

Хімічний склад строматолітів вказує на більшу подібність із давніми зразками, ніж із екземплярами з інших регіонів світу. У їхньому складі виявлено гіпс (CaSO42H2O) - мінерал із класу сульфатів, який часто зустрічається в скам'янілих строматолітах, але раніше не був виявлений у живих екосистемах.

Враховуючи місцезнаходження цього старовинного оазису, стає зрозуміло, чому його знайшли тільки нещодавно. Після виявлення лагуни на супутникових знімках вчені провели дев'ять годин у дорозі ґрунтовими дорогами, зробивши зупинку в селі з населенням у 35 осіб, і потім продовжили шлях пішки під палючим сонцем, іноді утоплюючись по коліно в "соляній каші".

Строматоліти в екосистему в пустелі Пуна-де-Атакама (Фото: Брайан Хайнек)

У цій місцевості немає нічого, крім надзвичайно солоної та кислої води, а також сонячного світла, яке не фільтрується нижніми шарами атмосфери. Як припускає Хайнек, це місце, мабуть, дуже схоже на ранню Землю.

Багато астробіологів відвідували Атакаму, розглядаючи її як найкращий легко досяжний аналог стародавнього Марса, і вчений вважає, що його відкриття підтверджує це. "Якби життя коли-небудь розвинулося на Марсі до рівня скам'янілостей, це було б саме так", - сказав він.