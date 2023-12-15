В гигантской пустыне обнаружили доисторический "потерянный мир" (фото)

Месторасположение лагуны

Пустыня Пуна-де-Атакама - это высокогорное плато, расположенное на высоте более 3 660 метров над уровнем моря. Там обнаружена экосистема, включающая 12 соленых лагун общей площадью 10 гектаров.

Вода в них крайне прозрачна, почти без примесей грязи, но присутствуют строматолиты - микробные сообщества, представляющие одни из древнейших свидетельств зарождения жизни на Земле, существовавших 3,5 миллиарда лет назад.

Для сравнения, древнейшие свидетельства зарождения жизни датируются 4,1 миллиардов лет назад. Может быть, были и более ранние примеры, но они могли быть в местах, геология которых не сохранилась.

История "затерянного мира"

Впечатляет, что у Пуна-де-Атакама были обнаружены как окаменевшие, так и живые строматолиты, причем некоторые из них имеют размеры, которые являются самыми большими среди обнаруженных учеными. Некоторые экземпляры достигают ширины 5 метров и высоты в несколько футов, в то время как окаменелости достигают 6 метров в высоту.

"Эта лагуна может быть одной из лучших современных примеров ранних признаков жизни на Земле. Это не похоже ни на что, что когда-либо видел я, да и вообще любой другой ученый", - отметил профессор Брайан Хайнек.

Профессор Брайан Хайнек из Университета Колорадо в Боулдере (Фото: Брайан Хайнек)

По мнению геолога, эти экосистемы являются максимально приближенными к условиям первого миллиарда лет существования нашей планеты и, возможно, к условиям древнего Марса.

Химический состав строматолитов указывает на большее сходство с древними образцами, чем с экземплярами из других регионов мира. В их составе обнаружен гипс (CaSO42H2O) - минерал из класса сульфатов, часто встречающийся в окаменевших строматолитах, но ранее не обнаруженный в живых экосистемах.

Учитывая местонахождение этого старинного оазиса, становится понятно, почему его нашли только недавно. После обнаружения лагуны на спутниковых снимках ученые провели девять часов в пути по грунтовым дорогам, сделав остановку в деревне с населением в 35 человек, и затем продолжили путь пешком под палящим солнцем, иногда утопая по колено в "соляной каше".

Строматолиты в экосистеме в пустыне Пуна-де-Атакама (Фото: Брайан Хайнек)

В этой местности нет ничего, кроме чрезвычайно соленой и кислой воды, а также солнечного света, не фильтрующегося нижними слоями атмосферы. Как предполагает Хайнек, это место, по-видимому, очень похоже на раннюю Землю.

Многие астробиологи посещали Атакаму, рассматривая ее как лучший легко достижимый аналог древнего Марса, и ученый считает, что его открытие подтверждает это. "Если бы жизнь когда-нибудь развилась на Марсе до уровня окаменелостей, это было бы именно так", - сказал он.