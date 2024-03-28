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Гігантські водяні жуки можуть атакувати туристів на популярному курорті: що відомо і як вберегтися

Туристи на Кіпрі мають зберігати пильність (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Гігантські водяні жуки з роду Lethocerus можуть атакувати пальці ніг мешканців Кіпру й туристів, які приїжджають на острів відпочивати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цих істот, чим вони небезпечні, та як від них вберегтися.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Live Science, National Park Service, Journal of Grigore Antipa National Museum of Natural History, Wikipedia.

Що зацікавило вчених

Нещодавно дослідники повідомили, що на Кіпрі - острівній державі на сході Середземного моря - було виявлено гігантських водяних жуків, відомих своїми болючими укусами.

Вчені наразі не впевнені, як і чому саме жуки потрапили на Кіпр. Дехто припускає, що ці істоти могли прилетіти з материка. Можливо, їх привабили вогні на узбережжі, або ж вони мігрували у пошуках їжі.

"Зразки (жуків, знайдених науковцями, - Ред.) виснажені приземлилися на береговій лінії або в деяких випадках - у морі, що могло свідчити про те, що вони були перенесені вітром або ж морськими течіями із сусідніх країн", - розповіли автори дослідження, опублікованого в журналі Grigore Antipa.

Локації, в яких дослідники знайшли жуків (інфографіка: travaux.pensoft.net)

Про яких жуків ідеться

Lethocerus - рід напівкрилих сімейства Belostomatidae (до нього входять також птахоїдні види). У народі їх ще називають "гігантські водяні клопи", "кусачі пальців ніг", або ж "електричні світлові клопи".

Дорослі особини цих істот можуть сягати 12 сантиметрів у довжину.

Вони поширені у тропічних, субтропічних і помірних регіонах світу. Полюбляють прісноводні ставки й болота.

Зустрічаються у таких материкових країнах неподалік Кіпру, як Туреччина, Ліван, Ізраїль і Єгипет. Різні підвиди зустрічаються в Америці, Азії, Австралії, Африці та навіть Європі.

Водночас на Кіпрі раніше їх ніколи не помічали.

Знайдені вченими представники Lethocerus (ілюстрація: travaux.pensoft.net)

Чим небезпечні ці жуки і як вберегтися

Укуси цих жуків, які часто "полюють" на пальці людських ніг (або "зону" між пальцями), можуть бути достатньо болючими, адже Lethocerus мають кліщеподібні придатки й отруйну слину, що дозволяє їм знерухомлювати своїх жертв і висмоктувати з них рідину.

Водночас вони не становлять серйозної загрози для життя туристів - лише завдають неприємних відчуттів і зайвих клопотів.

За словами дослідників, жуки не становлять загрози й для екосистеми Кіпру, оскільки на острові мешкають їхні природні вороги - такі хижаки, як білі лелеки й чорні летяги.

Людям, що відпочивають на курорті, вчені радять триматися подалі від Lethocerus і не чіпати їх, якщо вони знайдуться поруч.

"Кіпріоти повинні тримати очі відкритими та пальці ніг - поза водою", - зауважили експерти.

Водночас можна зробити фотографію жука й повідомити про його місцезнаходження науковців.

Вчені й надалі планують продовжувати вивчення цих істот, щоб краще зрозуміти, як вони потрапили на острів і як впливають на екосистему.

Детальний огляд жука підвиду Lethocerus patruelis (ілюстрація: travaux.pensoft.net)

 

Нагадаємо, раніше у Чорнобилі показали жука з величезними рогами, який занесений до Червоної книги.

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Кіпртуристижуки