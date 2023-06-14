У Чорнобилі показали жука з величезними рогами, який занесений до Червоної книги

У Чорнобилі показали жука-оленя (рогача), який занесений до Червоної книги України. Жук має великі роги та тіло.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook .

Яких розмірів жук

Величезні роги жука - це дуже розвинені верхні щелепи. У самки верхні щелепи зовсім маленькі й на роги не схожі.

Жук-олень - найбільший з твердокрилих фауни України, сягаючи, разом з "рогами", 8 сантиметрів завдовжки.

"Не дивлячись на грізний вигляд, ці комахи не кусаються. Вони харчуються мертвою деревиною й деревним соком", - йдеться у повідомленні.

У Чорнобилі показали жука-оленя (facebook.com/zapovidnyk2018)

Має дві пари крил

Зокрема, до грудей жука-оленя прикріплюються дві пари крил. Передні крила вкриті щільною кутикулою. Їх називають надкрилами. Вони призначені не для польоту, а для захисту тіла від ушкоджень.

Задні крила тонкі і прозорі, за їх допомогою жук літає. У крилі проходять нерви і дихальні трубки, розташування яких можна визначити за його жилками.

Жук-олень (wikipedia)