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У Чорнобилі показали жука з величезними рогами, який занесений до Червоної книги

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Чорнобиль, Середа 14 червня 2023 10:13
У Чорнобилі показали жука з величезними рогами, який занесений до Червоної книги У Чорнобилі показали жука, який має роги (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі показали жука-оленя (рогача), який занесений до Червоної книги України. Жук має великі роги та тіло.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Яких розмірів жук

Величезні роги жука - це дуже розвинені верхні щелепи. У самки верхні щелепи зовсім маленькі й на роги не схожі.

Жук-олень - найбільший з твердокрилих фауни України, сягаючи, разом з "рогами", 8 сантиметрів завдовжки.

"Не дивлячись на грізний вигляд, ці комахи не кусаються. Вони харчуються мертвою деревиною й деревним соком", - йдеться у повідомленні.

У Чорнобилі показали жука з величезними рогами, який занесений до Червоної книги

У Чорнобилі показали жука-оленя (facebook.com/zapovidnyk2018)

Має дві пари крил

Зокрема, до грудей жука-оленя прикріплюються дві пари крил. Передні крила вкриті щільною кутикулою. Їх називають надкрилами. Вони призначені не для польоту, а для захисту тіла від ушкоджень.

Задні крила тонкі і прозорі, за їх допомогою жук літає. У крилі проходять нерви і дихальні трубки, розташування яких можна визначити за його жилками.

У Чорнобилі показали жука з величезними рогами, який занесений до Червоної книгиЖук-олень (wikipedia)

Раніше у Чорнобилі показували колючу тварину, яку можна побачити біля будинків людей.

Також ми писали, що у Чорнобильському заповіднику до об'єктива потрапив птах, який повторює за людьми слова.

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