"Реву від безсилля і злості": Полякова зі сльозами відреагувала на обстріл "Охматдиту"

8 липня країна-агресор Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні , внаслідок якої під обстрілами опинилося не одне місто. Зірки продовжують емоційно реагувати на страшні події цього дня та висловлюють свої думки у соцмережах. Оля Полякова прокоментувала обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит" , прочитавши вірш Петра Маги.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Полякова вразила щемливим віршем

Артистка, не стримуючи емоцій, прочитала вірш українського поета під назвою "Охматит". У підписі до ролика вона зізналася, що на тлі сумних новин переживає безсилля та злість.

"Петро Мага. Вірші з окопу, "Охматдит"… Реву від безсилля і злості…", - зазначила виконавиця.

У коментарях юзери зауважили, що вірш дуже влучно передає почуття, з якими зараз довелося зіштовхнутися всім українцям.

Петро Мага "Охматдит"

Сліди ракети дуже довго схожі на колосся

Аж поки не впиваються в небо іклами

Під стіночкою янголята без волосся

До крапельниць прип'яті сталевими іглами

Іглами, голками, голками, трубками трохи до невідомості, сильно до непритомності

Простір знову заповнився трупами

Фрагментарно, на прадавній Солом'янці

Простір плаче і блимає сиренами

Простір сиплеться у безодню під'їздами

Нам ще вчора жилося іншими темами

Нині теми скореговані звірами

Скориговані денні вильоти льотчиків

Та невже вони завтра ще с*ки житимуть?

Нагадають про всіх розп'ятих хлопчиків

Світу стомленому з мізками промитими

Світу, що досі не розуміє напасті

Заховавшись в своїй шоколадній цукерниці

Безволосі янголи - привід для радості

Недороблених в сатанинській майстерниці

"Может быть, еще кинжалом контрольный?

Мы же можем скальпельно і неброско

А давайте сделаем очень больно

и хохлам и лысым их недоноскам?"

І біснується простір країни-помилки

Зубоскально рясно сипляться смайлики

Друзі наші, партнери, партнерки

Можна відповідь буде моментальною?

Ще досі, як стрінги червоні, лінії ділять дупу вам

Між м'якими кріселками

Небо Києва нині плаче дитиною

Небо Києва більше не всміхнеться веселкам

Чи досі табу іноземними мовами

До стурбованості вашої прикріплені

Припускаєте, що буде теж відфільтровані

На живих і полеглих дітей розділені

Поки ми ланцюгом ніким не розділеним

По цеглині б'ємося страшними завалами

І не хочемо прощатися з надією, що когось ще під ними не відшукали ми

Не чекайте на небо із колосом

Прямо в голову і звичайно "контрольными".

Що відомо про атаку РФ по Україні 8 липня

Під обстрілами опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Донецька область. Вороги застосували 38 ракет, 30 з яких силам ППО вдалося збити.

Загалом вже відомо про понад 30 загиблих і більше сотні постраждалих. Лише у столиці загинули 22 людини.

Що стосується Охматдиту, то там рятувальники годинами розбирають завали, аби надати допомогу усім, хто цього потребує. Якою є ситуація в дитячій лікарні та що відомо про наслідки атаки - читайте в нашому репортажі.