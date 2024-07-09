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"Достойный сын своей нации": сеть бурно отреагировала на фото Хлывнюка, который показал месть за обстрел "Охматдета"

Вторник 09 июля 2024 16:20
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"Достойный сын своей нации": сеть бурно отреагировала на фото Хлывнюка, который показал месть за обстрел "Охматдета" Андрей Хлывнюк (Фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Любовь Блажко

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал месть оккупантам за удар по детской больнице "Охматдет" 8 июля. Артист, который служит в ВСУ, поделился в сети красноречивым фото.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Какой пост обнародовал Хлывнюк

В своем блоге знаменитость выложил кадр, на котором позирует в военной форме и держит в руках боеприпас. На снаряде виднеется надпись "За "Охматдет".

Как известно, музыкант присоединился к войску в начале великой войны, и сейчас защищает нашу страну на передовой.

Кроме того, в stories Хлывнюк призвал аудиторию не быть безразличной и конвертировать свою злость на помощь армии, чтобы защитникам было чем защищаться, и чтобы они как можно быстрее расправились с врагом.

"Трансформируйте свою злость в действие. Обеспечьте войско", - написал лидер "Бумбокса".

&quot;Достойный сын своей нации&quot;: сеть бурно отреагировала на фото Хлывнюка, который показал месть за обстрел &quot;Охматдета&quot;

Андрей Хлывнюк служит в ВСУ (Фото: instagram.com/andriihorolski)

Как отреагировала сеть

Подписчики бурно отреагировали на новую публикацию Андрея. Они поблагодарили его за службу и прокомментировали вчерашний страшный обстрел, который российские захватчики совершили по отношению к нашей стране. Вот что написали пользователи:

  • "Достойный сын своей нации"
  • "В ж*пу Путина, пожалуйста"
  • "Пусть попадает точно в цель"
  • "Пусть такой "подарок" попадет прямо в цель! Спасибо!"
  • "Спасибо, что стоите на защите Украины"
  • "Сталеві квіти"
  • "Нет прощения за такое преступление... Пусть долетит туда, куда надо"
  • "Андрюша, таких сегодня должно лететь сотни... за каждую каплю крови, за каждый детский крик, за каждую материнскую слезу"
  • "Это еще одно доказательство невероятной бездушности и геноцида украинцев. Детки, большинство из которых борется с тяжелыми болезнями, пострадали и погибли от рук российских тиранов... Пусть возвращается им это все сторицей"
  • "Берегите себя. За "Охматдет" и за всех детей Украины".

Что известно о службе звезды

Певец сначала вступил в территориальную оборону Киева, а в марте 2022 года попал под минометный обстрел, в результате чего получил ранения.

Хлывнюк воюет на фронте как пилот ударного дрона. После службы в терробороне, он присоединился к подразделению патрульной полиции "София".

Также, напомним, что в первые дни полномасштабного вторжения исполнитель записал ролик, который впоследствии стал вирусным. Он спел на Софийской площади украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина".

А позже британский коллектив Pink Floyd впервые за последние 28 лет представил композицию под названием "Hey Hey Rise Up", для которой использовал вокал знаменитого украинца.

Недавно мы писали про 7 звезд шоу-бизнеса, которые еще до войны говорили на украинском.

Тем временем Полякова со слезами отреагировала на обстрел "Охматдета".

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Охматдет Бумбокс Андрей Хлывнюк Звезды шоу-бизнеса
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