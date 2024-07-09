"Достойный сын своей нации": сеть бурно отреагировала на фото Хлывнюка, который показал месть за обстрел "Охматдета"

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал месть оккупантам за удар по детской больнице "Охматдет" 8 июля . Артист, который служит в ВСУ, поделился в сети красноречивым фото.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Какой пост обнародовал Хлывнюк

В своем блоге знаменитость выложил кадр, на котором позирует в военной форме и держит в руках боеприпас. На снаряде виднеется надпись "За "Охматдет".

Как известно, музыкант присоединился к войску в начале великой войны, и сейчас защищает нашу страну на передовой.

Кроме того, в stories Хлывнюк призвал аудиторию не быть безразличной и конвертировать свою злость на помощь армии, чтобы защитникам было чем защищаться, и чтобы они как можно быстрее расправились с врагом.

"Трансформируйте свою злость в действие. Обеспечьте войско", - написал лидер "Бумбокса".

Андрей Хлывнюк служит в ВСУ (Фото: instagram.com/andriihorolski)

Как отреагировала сеть

Подписчики бурно отреагировали на новую публикацию Андрея. Они поблагодарили его за службу и прокомментировали вчерашний страшный обстрел, который российские захватчики совершили по отношению к нашей стране. Вот что написали пользователи:

"Достойный сын своей нации"

"В ж*пу Путина, пожалуйста"

"Пусть попадает точно в цель"

"Пусть такой "подарок" попадет прямо в цель! Спасибо!"

"Спасибо, что стоите на защите Украины"

"Сталеві квіти"

"Нет прощения за такое преступление... Пусть долетит туда, куда надо"

"Андрюша, таких сегодня должно лететь сотни... за каждую каплю крови, за каждый детский крик, за каждую материнскую слезу"

"Это еще одно доказательство невероятной бездушности и геноцида украинцев. Детки, большинство из которых борется с тяжелыми болезнями, пострадали и погибли от рук российских тиранов... Пусть возвращается им это все сторицей"

"Берегите себя. За "Охматдет" и за всех детей Украины".

Что известно о службе звезды

Певец сначала вступил в территориальную оборону Киева, а в марте 2022 года попал под минометный обстрел, в результате чего получил ранения.

Хлывнюк воюет на фронте как пилот ударного дрона. После службы в терробороне, он присоединился к подразделению патрульной полиции "София".

Также, напомним, что в первые дни полномасштабного вторжения исполнитель записал ролик, который впоследствии стал вирусным. Он спел на Софийской площади украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина".

А позже британский коллектив Pink Floyd впервые за последние 28 лет представил композицию под названием "Hey Hey Rise Up", для которой использовал вокал знаменитого украинца.