7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською

Після початку великої війни багато зірок, які все життя розмовляли російською, перейшли на рідну мову. Однак героям нашої добірки робити це не довелося, адже вони усе своє життя спілкуються солов’їною.

Про кого йде мова - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Христина Соловій

Вокалістка у своїй творчості висвітлює лемківські традиції, відроджує музику своїх предків та створює аранжування на народні пісні. Її громадянська позиція чітка та непохитна.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Сергій Притула

Шоумен і волонтер Сергій Притула завжди спілкувався українською. Від самого початку своєї кар'єри він рідною мовою передавав ідеї через телеекрани, ясно демонструючи свою громадянську позицію та любов до національної культури.

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Оля Цибульська

Телеведуча і співачка активно популяризує українську мову не тільки в повсякденному житті, а й у своїй творчості. У репертуарі Цибульської представлено безліч україномовних хітів, тоді як у багатьох її колег переважають пісні російською мовою.

Оля Цибульська (фото:instagram.com/cybulskaya)

Леся Нікітюк

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк тісно асоціюється з українською мовою. Іноді з її вуст прозвучить суржик, який завжди звучить мило і приємно.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Григорій Решетнік

Григорій Решетник, телеведучий каналу СТБ, веде безліч програм, що робить його частим гостем на екранах українців. Він завжди виділявся серед своїх російськомовних колег тим, що постійно використовує українську мову.

Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Святослав Вакарчук

Завдяки гурту "Океан Ельзи", україномовна музика лунає по всьому світу. Святослав Вакарчук вирізняється з-поміж лідерів шоу-бізнесу не лише своїм умінням розмовляти українською мовою задля дотримання квот на телебаченні, а й щиро любить, поважає та цінує цю мову.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Дзідзьо

Дзідзьо популяризує не лише музику, а й кіно. Він зняв кілька фільмів, які підкорили серця українських глядачів.

Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

До слова, серед відомих людей, які розмовляють українською, можна відзначити також музиканта Тараса Тополю, композитора Олександра Положинського, співака Wellboy, гурт KALUSH, Віктора Павліка, Ірину Федишин, соліста гурту Без Обмежень Сергія Танчинця, реперку Alyona Alyona, співачок MamaRika та Руслану, телеведучу Ольгу Фреймут, а також багатьох інших.