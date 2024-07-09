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7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською

Вівторок 09 липня 2024 10:01
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7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською Леся Нікітюк і Григорій Решетнік (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Після початку великої війни багато зірок, які все життя розмовляли російською, перейшли на рідну мову. Однак героям нашої добірки робити це не довелося, адже вони усе своє життя спілкуються солов’їною.

Про кого йде мова - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Христина Соловій

Вокалістка у своїй творчості висвітлює лемківські традиції, відроджує музику своїх предків та створює аранжування на народні пісні. Її громадянська позиція чітка та непохитна.

7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Сергій Притула

Шоумен і волонтер Сергій Притула завжди спілкувався українською. Від самого початку своєї кар'єри він рідною мовою передавав ідеї через телеекрани, ясно демонструючи свою громадянську позицію та любов до національної культури.

7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Оля Цибульська

Телеведуча і співачка активно популяризує українську мову не тільки в повсякденному житті, а й у своїй творчості. У репертуарі Цибульської представлено безліч україномовних хітів, тоді як у багатьох її колег переважають пісні російською мовою.

7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською

Оля Цибульська (фото:instagram.com/cybulskaya)

Леся Нікітюк

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк тісно асоціюється з українською мовою. Іноді з її вуст прозвучить суржик, який завжди звучить мило і приємно.

7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Григорій Решетнік

Григорій Решетник, телеведучий каналу СТБ, веде безліч програм, що робить його частим гостем на екранах українців. Він завжди виділявся серед своїх російськомовних колег тим, що постійно використовує українську мову.

7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською

Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Святослав Вакарчук

Завдяки гурту "Океан Ельзи", україномовна музика лунає по всьому світу. Святослав Вакарчук вирізняється з-поміж лідерів шоу-бізнесу не лише своїм умінням розмовляти українською мовою задля дотримання квот на телебаченні, а й щиро любить, поважає та цінує цю мову.

7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Дзідзьо

Дзідзьо популяризує не лише музику, а й кіно. Він зняв кілька фільмів, які підкорили серця українських глядачів.

7 зірок шоу-бізнесу, які ще до війни говорили українською

Дзідзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

До слова, серед відомих людей, які розмовляють українською, можна відзначити також музиканта Тараса Тополю, композитора Олександра Положинського, співака Wellboy, гурт KALUSH, Віктора Павліка, Ірину Федишин, соліста гурту Без Обмежень Сергія Танчинця, реперку Alyona Alyona, співачок MamaRika та Руслану, телеведучу Ольгу Фреймут, а також багатьох інших.

Раніше ми розповідали про українських зірок, які повернулися до російської мови.

Також ми писали про знаменитостей, які пережили смерть коханих.

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Леся Нікітюк Зірки шоу-бізнесу Христина Соловій
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