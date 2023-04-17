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Гібридне сонячне затемнення в квітні 2023: на нас чекає дуже непростий період

Сонячне затемнення в квітні 2023 року (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У квітні 2023 року відбудеться сонячне затемнення, яке відкриє цілий коридор затемнень. Такі події впливають психічний стан людини й можуть викликати різні реакції - від страхів до підвищеної тривожності.

Коли очікується сонячне затемнення, яку небезпеку воно несе та що робити не можна – читайте у матеріалі нижче.

Сонячне затемнення у квітні 2023

Сонячне затемнення відбудеться 20 квітня о 07:16 за київським часом. Водночас очікується молодик у знаку Овна. А ще це затемнення відкриє перший коридор затемнень 2023 року.

Як стверджують вчені у статті на Space, це затемнення буде гібридним і відбуваються вони раз у багато років. Такі затемнення вважаються рідкісним і дивним астрономічним явищем, оскільки комбінується відразу кілька видів затемнень – часткове затемнення, вогняне кільце та повне затемнення.

Гібридні затемнення відбуваються, коли відстань до Місяця наближається до межі й тіні досягають Землі. Коли Місяць та Сонце сходяться на одній лінії – це створює потужне енергетичне поле.

Затемнення з погляду езотерики

З погляду астрології та езотерики, сонячне затемнення – це дуже небезпечний та напружений період. У такі дні можлива дія на психіку людини, можуть бути різні емоційні реакції - різка зміна настрою, незрозуміла тривога, страхи, нервозність, агресивність, загострення хронічних психічних захворювань.

Також затемнення може впливати й позитивно на людину – загострюється чуття, інтуїція, з'являється потяг до нових знань, творчості, відбувається переоцінка цінностей, незрозуміле – стає зрозумілим.

Що не можна робити в період сонячного затемнення

Насамперед - дивитися на Сонце без спеціальних захисних засобів, спостерігати за затемненням неозброєним оком. Бажано використовувати спеціальну техніку, а також надягати сонцезахисні окуляри.

У день сонячного затемнення варто обмежити фізичні та психоемоційні навантаження.

Не варто приймати важливі рішення, звільнятися з роботи, розривати стосунки, сваритися та з'ясовувати стосунки.

Бажано цього дня не займатись жодними духовними практиками, магічними ритуалами, заговорами та іншими діями, які так чи інакше пов'язані з енергетичним полем.

Що можна робити під час сонячного затемнення

Езотерики радять присвятити цей день медитації, саморозвитку, творчості. Усі дії мають бути спокійними, помисли – позитивними. Можна аналізувати, споглядати, обмірковувати свої духовні цілі та думки.

Також рекомендується читати, відпочивати, створити у будинку спокійну атмосферу – прибрати сміття, прикрасити своє житло.

Віруючі такого дня можуть відвідати церкву, храм, інше святе місце, молитися.

Можна в день сонячного затемнення вирушити на природу, щоб відновити зв'язок із природою та знайти спокій.

Коридор затемнень у 2023 році

Квітневе сонячне затемнення відкриє перший 2023 року коридор затемнень. Закриється він лише 5 травня, у день місячного затемнення, яке відбудеться у Скорпіоні. Весь цей період варто бути обережнішим, особливо в таких діях:

  • Влаштування на нову роботу, запуск нових проєктів
  • Підписання важливих документів та договорів
  • Кредити, гроші у борг
  • Конфлікти, сварки, суперечки, з'ясування стосунків
  • Хірургічні операції, які не є життєво важливими
  • Початок нових відносин, переведення існуючих на інший рівень, розрив старих відносин

Наступний коридор затемнень очікується лише восени – з 14 по 28 жовтня.

До речі, раніше ми писали про те, які дні у квітні будуть найвдалішими, а які стануть небезпечними.

А ще розповідали про те, що Землю накриє зорепадом Ліриди наприкінці квітня.

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