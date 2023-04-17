Гибридное солнечное затмение в апреле 2023: нас ждет очень непростой период

Солнечное затмение в апреле 2023

Солнечное затмение состоится 20 апреля в 07:16 по киевскому времени. В это же время ожидается новолуние в знаке Овна. А еще это затмение откроет первый коридор затмений в 2023 году.

Как утверждают ученые в статье на Space, это затмение будет гибридным и происходят они раз во много лет. Такие затмения считаются редким и странным астрономическим явлением, так как комбинируется сразу несколько видов затмений - частичное затмение, огненное кольцо и полное затмение.

Гибридные затмения происходят, когда расстояние до Луны приближается к пределу и при нем тени достигают Земли. Когда Луна и Солнце сходятся на одной линии - это создает мощное энергетическое поле.

Затмение с точки зрения эзотерики

С точки зрения астрологии и эзотерики, солнечное затмение - это очень опасный и напряженный период. В такие дни возможно воздействие на психику человека, могут быть различные эмоциональные реакции - резкая смена настроения, непонятная тревога, страхи, нервозность, агрессивность, обострение хронических психических заболеваний.

Также затмение может влиять и положительно на человека - обостряется чутье, интуиция, появляется тяга к новым знаниям, творчеству, происходит переоценка ценностей, непонятное - становится понятным.

Что нельзя делать в период солнечного затмения

В первую очередь - смотреть на Солнце без специальных защитных средств, наблюдать за затмением невооруженным глазом. Желательно использовать специальную технику, а также надевать солнцезащитные очки.

В день солнечного затмения стоит ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки.

Не стоит принимать важные решения, увольняться с работы, разрывать отношения, ссориться и выяснять отношения.

Желательно в этот день не заниматься никакими духовными практиками, магическими ритуалами, заговорами и другими действиями, которые так или иначе связаны с энергетическим полем.

Что можно делать во время солнечного затмения

Эзотерики рекомендуют посвятить этот день медитации, саморазвитию, творчеству. Все действия должны быть спокойными, помыслы - позитивными. Можно анализировать, созерцать, обдумывать свои духовные цели и мысли.

Также рекомендуется читать, отдыхать, создать в доме спокойную атмосферу - убрать мусор, украсить свое жилье.

Верующие в такой день могут посетить церковь, храм, другое святое место, молиться.

Можно в день солнечного затмения отправиться на природу, чтобы восстановить связь с природой и обрести покой.

Коридор затмений в 2023 году

Апрельское солнечное затмение откроет первый в 2023 году коридор затмений. Закроется он только 5 мая, в день лунного затмения, которое произойдет в Скорпионе. Весь этот период стоит быть осторожнее, особенно в таких действиях:

Устройство на новую работу, запуск новых проектов

Подписание важных документов и договоров

Кредиты, деньги в долг

Конфликты, ссоры, споры, выяснение отношений

Хирургические операции, которые не являются жизненно важными

Начало новых отношений, перевод существующих на другой уровень, разрыв старых отношений

Следующий коридор затмений ожидается только осенью - с 14 по 28 октября.