Хотят изолировать от людей: Супрун пожаловалась на нардепов

Фото: Нардепы хотят изолировать Феофанию (коллаж РБК-Украина)

Народные депутаты хотят ограничить гражданам доступ к ведомственным медучреждениям, сообщает Уляна Супрун

Уляна Супрун неделю назад рассказала о сотрудничестве по созданию единого медицинского пространства, которая проходит в рамках подготовки программы медицинских гарантий.

В связи с нововведениями, которые планируются, все ведомственные медицинские учреждения (например, больницы для чернобыльцев, железнодорожников или государственных служащих) должны стать полностью открытыми для всех граждан. Об этом и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун напомнила на своей странице в Facebook.

"Любой пациент сможет попасть в любое медучреждение по направлению семейного врача. В частности в тот, где лечатся депутаты. В частности, в больницу Феофания", - отметила она.

Фото: Уляна Супрун сообщила, что народные депутаты хотят ограничить доступ к ведомственным медучреждениям (скриншот/Facebook.com/Уляна Супрун)

Однако в Минздраве сразу получили реакцию от народных избранников, добавила Супрун. По ее словам, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который имеет целью сделать такие заведения как Феофания недосягаемыми к трансформации системы здравоохранения.

"Инициаторы законопроекта предлагают оставить для медучреждений Государственного управления делами и Национальной академии медицинских наук все без изменений - чтобы они и в дальнейшем финансировалась отдельной статьей расходов бюджета и оказывали медицинские услуги только для “своих”. То есть не переходила на принцип финансирования “деньги за пациентом”, не предоставляла услуги для всех граждан, которые захотят там лечиться, а и в дальнейшем существовала как отдельный остров, куда попасть могут только избранные", - обратила внимание Уляна Супрун.

Фото: Поликлиника №1 ДУС (uk.wikipedia.org)

Она также уточнила, что законопроект, который делает невозможным доступ к Феофании граждан, подали члены фракций БПП, Народного фронта, Батькивщины и группы Воля народа.

"Жаль, что право граждан на доступ к лечению необходимо отстаивать перед людьми, которые должны были бы его защищать. Конечно, мы готовы вытаскивать палки из колес, и этот проект - не исключение. Приобщайтесь! Распространяйте эту информацию и помогайте отстаивать изменения", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, украинские медицинские учреждения должны работать в едином медицинском пространстве, когда все больницы так же доступны для абсолютно всех граждан.

"Любые исключения, которые предлагают ввести на этом пути, противоречат идее трансформации системы здравоохранения - пациент в центре внимания. Не депутат, министр или президент. А каждый гражданин, как налогоплательщик, имеет право выбирать государственное, коммунальное или частное медучреждение, в котором он хочет лечиться", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что для пациентов скоро будут полностью бесплатными ряд важных обследований. Кстати, этот список уже приятно удивил многих украинцев.

Также в Минздраве сообщили приятную новость о том, что количество категорий больных, которых будет обеспечено бесплатными лекарствами от государства, увеличивается. В частности, деньги на лечение туберкулеза, ВИЧ и ряда других болезней возмещают за счет государственного бюджета.