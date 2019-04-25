Гинуть рідкісні тварини: Супрун зробила важливе попередження

Колаж РБК-Україна

Супрун закликає берегти природу

Уляна Супрун попередила українців про небезпеку і закликала берегти природу. В. о. міністра охорони здоров'я у соцмережі Facebook докладно розповіла, чим загрожує випалювання сухої трави.

За словами Супрун через звичку підпалювати залишки рослин, суху траву або листя - страждає ціла екосистема. Під загрозу загибелі потрапляють рідкісні тварини і птахи:

Випалювання сухого травостою є причиною загибелі кладок і місць гніздування птахів.

При пожежі гинуть комахи. До одного виду рослин "прив'язані" близько двадцяти видів комах. Вони живуть в рослинах і ними харчуються. Якщо у пожежі гине рослина, то гинуть комахи.

У вогні можуть загинути і постраждати звірі, плазуни, земноводні, особливо новонароджені зайчата, їжаки і жаби.

При сильній трав'яний пожежі гинуть майже всі тварини, які живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту. Вони можуть задихнутися або просто згоріти живцем.

Скріншот: (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, для рослин і ґрунту це також несе відчутну шкоду:

Рослини містять в собі вуглець і при спалюванні сухостою руйнується трав'яний, кущовий і деревний покрив. У результаті вуглець вивільняється у вигляді різних сполук, які забруднюють атмосферу.

Руйнується верхній ґрунтовий покрив. Поживні речовини переходять у форму, яку можуть засвоїти рослини, адже гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми.

За звичних умов, при перегниванні листя, речовини повертаються в ґрунт. При згорянні ж утворюється зола. Хоча вона так само використовується як добриво, і в такому разі в грунт потрапляє значно менше речовин, ніж при природному процесі гниття.

Поширена думка, що спалювання старих рослин корисне для більш молодих. Але це не так. З пожежею знижується потенціал вегетативного та насіннєвого розмноження рослин. Адже багато насіння знаходиться саме в грунті.

Крім того, це несе істотну шкоду для людини, оскільки при згорянні рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок диму, до складу яких входить пил, окис азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Дим від спалювання трави їдкий, подразнює очі, має неприємний запах і може викликати алергію.

Також з тліючого листя і трави виділяється бензопірен, що може спричинити висипання на шкірі, бронхіт і навіть онкологічні захворювання. Велика площа горіння та сильний вітер можуть призвести до того, що невелике багаття перетвориться у неконтрольовану пожежу.

Раніше у МОЗ повідомили, що для пацієнтів скоро будуть повністю безкоштовними ряд важливих обстежень. До речі, цей список вже приємно здивував багатьох українців.

Також у Моз повідомили приємну новину про те, що кількість категорій хворих, яких буде забезпечено безкоштовними ліками від держави, збільшується. Зокрема, гроші на лікування туберкульозу, ВІЛ і ряду інших хвороб відшкодовують за рахунок державного бюджету.