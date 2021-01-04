Гибель украинки в Турции: появилась новая версия о смерти девушки

Появилась новая версия гибели украинки в Турции (Коллаж РБК-Украина)

В Турции около Бодрума обнаружили тело 25-летней украинки Кристины Новицкой. Девушка была найдена в собственном доме, все двери и окна были закрыты, она сама была прикована наручниками к стулу, на голове – полиэтиленовый пакет.

По предварительной версии турецкой полиции, Новицкая могла совершить самоубийство, так как никаких следов борьбы в доме не было, присутствия посторонних лиц не обнаружено. Как пишет турецкое издание Milliyet, в полиции рассматривают разные версии трагической гибели украинки. Одна из них – самоубийство под влиянием фильма "между смертью и жизнью". В фильме есть сцена самоубийства, где жертва заклеила рот скотчем. Однако у Новицкой на голове был пакет, который был обвязан веревкой.

Кристина Новицкая перестала выходить на связь с матерью 30 декабря. 2 января женщина подняла шум и в дом украинки отправили наряд полиции, которые обнаружили ее тело. Известно, что 31 декабря девушка была еще жива – ее видели соседи и курьер, который доставил ей еду. Этот факт подтверждают камеры наблюдения. После этого она на улицу не выходила и к ней никто не приезжал.

"Последнее, когда я ее видел, она была в белом халате, красиво одета и улыбалась. Не было никаких подозрительных признаков, таких как синяки на лице. Все, кто заходит и оставляет территорию, постоянно авторизуются", - рассказал охранник коттеджного комплекса, где проживала девушка.

По данным следствия, все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах – железные решетки. Эти признаки и ведут к тому, что Новицкая совершила самоубийство. В доме были обнаружены веревка, шарф и древесный уголь, готовый к сожжению. Полиция допускает, что украинка хотела совершить самоубийство с помощью всех этих предметов.

В последнее время Новицкая страдала от головной боли, она даже ездила в Украину для лечения. Это также могло повлиять на ее решение уйти из жизни. Есть версия, что у девушки были проблемы с работой, но друзья и родные опровергают эту версию. Она жила в дорогом жилом комплексе и не испытывала затруднения с деньгами. Известно, что в Турции у нее было две работы – танцовщицы и переводчицы. В Киеве у нее осталась мама и много друзей и родственников, которые могли бы помочь девушке, если бы у нее возникли трудности финансового характера.

В личной жизни Новицкой также не было трагедий – у нее был парень и в полиции даже рассматривали версию о том, что он мог быть причастен с гибели девушки.

В Турцию уже приехала мама Кристины Новицкой. После вскрытия ей отдадут тело дочери для репатриации и захоронения в Украине.

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