Один из продюсеров "Игры престолов" трагически погиб в 39 лет: подозревают убийство

Линь Ци трагически погиб в 39 лет (Фото: global.yoozoo.com)

В Китае скончался один из продюсеров культового сериала "Игра престолов" Линь Ци. Ему было всего 39 лет.

Есть предположение, что продюсер был отравлен, так как в его крови обнаружили ядовитое вещество. Подробности сообщили в издании Deadline.

Линь Ци был президентом китайской компании Yoozoo Group, а также продюсером сериала Netflix "Задача трех тел". За несколько дней до смерти он был госпитализирован в больницу, и врачи обнаружили, что продюсер был отравлен. Почти 10 дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В СМИ указывают, что отравить Линь Ци мог его коллега, высокопоставленный сотрудник отдела кино компании. Причиной покушения мог стать личный или рабочий конфликт. Подозреваемого уже арестовала полиция, ведется следствие.

Компания Yoozoo Games была создана Линь Ци в 2009 году, и он был ее руководителем до последнего дня жизни. Она специализируется на мобильных и браузерных играх, одной из которых стала знаменитая Game of Thrones: Winter Is Coming, созданная по мотивам культового сериала. Также у пользователей были популярны и другие продукты компании: "Drakensang Online", MMORPG "League of Angels" и "DarkOrbit".

Кроме того, компания занималась продюсированием масштабных проектов в сфере кино – сериала "Игра престолов" и "Проблема трех тел". Экранизация последнего проекта для Netflix была запланирована на 2022 год.

Состояние Линь Ци оценивается в 1,3 млрд долларов.

