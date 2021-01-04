Загибель українки в Туреччині: з'явилася нова версія про смерть дівчини

З'явилася нова версія загибелі українки в Туреччині (Колаж РБК-Україна)

У Туреччині близько Бодруму виявили тіло 25-річної українки Христини Новицької. Дівчина була знайдена у власному будинку, всі двері та вікна були зачинені, вона сама була прикута наручниками до стільця, на голові – поліетиленовий пакет.

За попередньою версією турецької поліції, Новицька могла вчинити самогубство, оскільки ніяких слідів боротьби в будинку не було, присутності сторонніх осіб не виявлено. Як пише турецьке видання Milliyet, в поліції розглядають різні версії трагічної загибелі українки. Одна з них – самогубство під впливом фільму "Між смертю і життям". У фільмі є сцена самогубства, де жертва заклеїла рот скотчем. Однак у Новицької на голові був пакет, який був обв'язаний мотузкою.

Христина Новицька перестала виходити на зв'язок з матір'ю 30 грудня. 2 січня жінка підняла шум і в будинок українки відправили наряд поліції, які виявили її тіло. Відомо, що 31 грудня дівчина була ще жива – її бачили сусіди та кур'єр, який доставив їй їжу. Цей факт підтверджують камери спостереження. Після цього вона на вулицю не виходила і до неї ніхто не приїжджав.

"Останнє, коли я її бачив, вона була в білому халаті, красиво одягнена і посміхалася. Не було ніяких підозрілих ознак, таких як синці на обличчі. Всі, хто заходить і залишає територію, постійно авторизуються", - розповів охоронець котеджного комплексу, де проживала дівчина.

За даними слідства, всі три замки сталевих дверей вілли були зачинені зсередини, а на вікнах – залізні ґрати. Ці ознаки й ведуть до того, що Новицька вчинила самогубство. В будинку були виявлені мотузка, шарф і деревне вугілля, готове до спалення. Поліція припускає, що українка хотіла вчинити самогубство за допомогою всіх цих предметів.

Останнім часом Новицька страждала від головного болю, вона навіть їздила в Україну для лікування. Це також могло вплинути на її рішення піти з життя. Є версія, що у дівчини були проблеми з роботою, але друзі й рідні спростовують цю версію. Вона жила у найдорожчому житловому комплексі та не відчувала труднощів з грошима. Відомо, що в Туреччині у неї було дві роботи – танцівниці та перекладачки. У Києві в неї залишилася мама і багато друзів і родичів, які могли б допомогти дівчині, якби у неї виникли труднощі фінансового характеру.

В особистому житті Новицької також не було трагедій – у неї був хлопець і в поліції навіть розглядали версію про те, що він міг бути причетний до загибелі дівчини.

В Туреччину вже приїхала мама Христини Новицької. Після розтину їй віддадуть тіло доньки для репатріації та поховання в Україні.

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