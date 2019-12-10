Гибель на Донбассе офицера СБУ: всплыли неожиданные детали (видео)

Дмитрий Каплунов был свидетелем по делу экс-беркутовцев (Фото: коллаж РБК-Украина)

Дмитрий Каплунов погиб 1 декабря на фронте

Полковник СБУ Дмитрий Каплунов, который погиб на Донбассе 1 декабря, был одним из тайных свидетелей по делу экс-"беркутовцев", которых подозревают в массовом убийстве активистов в Киеве во время Революции Достоинства.

38-летний офицер спецподразделения "Альфа" Службы безопасности в первый день зимы подорвался на мине в "серой зоне" в Донецкой области возле села Староласпа при выполнении боевого задания. Вместе с ним тогда погиб также Денис Волочаев. Боевики целую неделю не отдавали украинской стороне тело Каплунова.

За героизм и личное мужество президент Владимир Зеленский удостоил Дмитрия званием Героя Украины (посмертно).

Сегодня, 10 декабря, судья Святошинского райсуда заявил, что Каплунов проходил по делу Майдана относительно убийства бойцами "Беркут" активистов 20 февраля 2014 года в центер Киева в качестве тайного свидетеля.

При рассмотрении уголовного производства судья сказал, что среди допрошенных свидетелей по ходатайству представителя потерпевшего "был допрошен свидетель, который был залегендирован под именем "Дмитрий".

Полковник Дмитрий Каплунов (Фото: ssu.gov.ua)

Сегодня Святошинский районный суд города Киева проводит заседание по уголовному производству "Убийства людей 20 февраля 2014 во время Евромайдан" (Единый уникальный номер дела 759/3498/15-к).

Сейчас по делу продолжается допрос свидетелей.

Видео: Дмитрий Каплунов был тайным свидетелем по делу экс-"беркутовцев"

Дмитрий Каплунов был командиром группы отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа"). Он был кавалером ордена "За мужество" III ст. (12 октября 2017 года). Родился в семье военных: отец и младший брат также военнослужащие (отец - пограничник).

Каплунов на Донбассе на фронте в ночь на 1 декабря входил в группу спецназначения "Альфа" СБУ, которая выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдения в "серой зоне" в районе села Староласпа. Во время возвращения бойцов произошел подрыв на мине. В результате подполковник Каплунов погиб на месте, а еще двое офицеров получили ранения - Денис Волочаева умер уже во время эвакуации.

Каплунову присвоили посмертно звание полковник и удостоили званием Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" 3 декабря 2019 года.