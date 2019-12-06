Зеленский встретился с участниками Евромайдана

Фото: встреча Зеленского и участников Евромайдана (president.gov.ua)

Преступления против Майдана были основной темой для разговора с президентом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшими студентами, которые были среди организаторов Евромайдана и пострадали в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников Евромайдана.

"Для вас дела Майдана - это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я очень хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где-то ходит, ездит, или летает, а должны сидеть - чтобы они сидели", - заявил Зеленский.

В частности, он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований (ГБР) и заверил, что прокуроры, которые занимались делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем в расследовании после принятия необходимых поправок Верховной радой.

"Мы хотим поставить точку в этом деле", - сказал президент.

собравшиеся в преддверии саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря призвали Зеленского на встрече во Франции не соглашаться на выборы на Донбассе под дулами автоматов".

"Они также подчеркнули, что хотят вернуть оккупированные территории, однако не ценой уступок государственным суверенитетом. Они заверили, что и сейчас готовы стоять за свою страну и ее интересы", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по данным ГПУ, дела в отношении 13 фигурантов по делу преступлений против Майдана и убийства активистов Революции достоинства на сегодня рассматриваются в украинских судах.