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Боевики передали Украине тело погибшего на Донбассе офицера СБУ

Новости » Происшествия     07.12.2019 - 12:09
Боевики передали Украине тело погибшего на Донбассе офицера СБУ
Фото: Дмитрий Каплунов (ssu.gov.ua)

Полковник Каплунов погиб на Донбассе 1 декабря

Российские незаконные вооруженные формирования передали Украине тело погибшего полковника спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко на странице в Facebook.

По словам нардепа, тело Каплунова, который был убит во время выполнение боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 1 декабря, было передано украинской стороне.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем кто приложил усилия", - написал Костенко.

Боевики передали Украине тело погибшего на Донбассе офицера СБУ

Как известно, сотрудники спецподразделения "Альфа" Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев погибли при выполнении боевого задания в воскресенье, 1 декабря. Они подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах в так называемой "серой зоне" на Донбассе.

Позже погибшим Каплунову и Волочаеву было присвоено звание Героя Украины. Президент Владимир Зеленский 3 декабря подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

Как писало РБК-Украина, боевики так называемой "ДНР" отказывались возвращать украинской стороне тело погибшего Каплунова. В СБУ отмечали, что Украина соглашается на все условия незаконных формирований, но тело Каплунова не возвращали.

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