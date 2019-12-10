Загибель на Донбасі офіцера СБУ: спливли несподівані деталі (відео)

Дмитро Каплунов був свідком у справі екс-беркутівців (Фото: колаж РБК-Україна)

Дмитро Каплунов загинув 1 грудня на фронті

Полковник СБУ Дмитро Каплунов, який загинув на Донбасі 1 грудня, був одним з таємних свідків по справі екс-"беркутівців", яких підозрюють у масовому вбивстві активістів у Києві під час Революції Гідності.

38-річний офіцер спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки в перший день зими підірвався на міні в "сірій зоні" у Донецькій області біля села Староласпа при виконанні бойового завдання. Разом з ним тоді загинув також Денис Волочаєв. Бойовики цілий тиждень не віддавали українській стороні тіло Каплунова.

За героїзм і мужність президент Володимир Зеленський удостоїв Дмитра званням Героя України (посмертно).

Сьогодні, 10 грудня, суддя Святошинського райсуду заявив, що Каплунов проходив по справі Майдану щодо вбивства бійцями "Беркут" активістів 20 лютого 2014 року в центрі Києва в якості таємного свідка.

При розгляді кримінального провадження суддя сказав, що серед допитаних свідків за клопотанням представника потерпілого "був допитаний свідок, який був залегендований пі ім'ям "Дмитро".

Полковник Дмитро Каплунов (Фото: ssu.gov.ua)

Сьогодні Святошинський районний суд міста Києва проводить засідання по кримінальній справі "Вбивства людей 20 лютого 2014 під час Євромайдану" (Єдиний унікальний номер справи 759/3498/15-к).

Зараз у справі триває допит свідків.

Відео: Дмитро Каплунов був таємним свідком у справі екс-"беркутівців"

Дмитро Каплунов був командиром групи відділу Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа"). Він був кавалером ордена "За мужність" III ст. (12 жовтня 2017 року). Народився в родині військових: батько і молодший брат також військовослужбовці (батько - прикордонник).

Каплунов на Донбасі на фронті в ніч проти 1 грудня входив до групи спецпризначення "Альфа" СБУ, яка виконувала бойове завдання по веденню розвідки і спостереження в "сірій зоні" в районі села Староласпа. Під час повернення бійців стався підрив на міні. В результаті підполковник Каплунов загинув на місці, а ще двоє офіцерів отримали поранення - Денис Волочаєв помер вже під час евакуації.

Каплунову присвоїли посмертно звання полковник і удостоїли звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" 3 грудня 2019 року.