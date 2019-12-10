Названы имена трех украинских военных, погибших на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Они погибли в боях 9 декабря

Названы имена трех украинских военнослужащих, которые погибли 9 декабря в войне на Донбассе с незаконными вооруженными формированиями РФ и их наемниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 14-ой отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

Согласно сообщению, погиб младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения, младший сержант Виктор Пруский, 1970 года рождения, старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения.

Отметим, что 9 декабря боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня, 10 декабря боевики на Донбассе продолжают нарушать минские соглашения. Они осуществили один обстрел по украинским позициям в районе Лебединского. С начала суток потерь среди украинских военных нет.

Напомним, вчера в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки", где обсуждалась тема деэскалации конфликта на Донбассе. Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращение Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече, которая должна состоятся в течение четырех месяцев.

Кроме этого Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.

Также сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинская полиция готова патрулировать с "представителями территориальных общин", когда незаконные вооруженные формирования покинут ОРДЛО.