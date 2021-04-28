Госаттестацию в Украине отменили: что изменилось для поступающих

Что изменилось для выпускников?

Как говорится в законопроекте, учащиеся школ и других учреждений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 году, освобождаются от прохождения ГИА.

Однако, хоть выпускников освободили от обязательной ГИА, однако они могут сдать государственную итоговую аттестацию по желанию.

Ведь закон предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать. Для этого есть три варианта:

с помощью годового оценивания;

через государственную итоговую аттестацию;

через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.

Отметим, закон призван снизить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.