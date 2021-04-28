RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ДПА в Україні скасували: що змінилося для вступників

Автор: Styler

В Україні випускників шкіл звільнили від обов'язкового проходження ДПА. Але вони можуть пройти державну підсумкову атестацію за своїм бажанням.

Відповідний закон 28 квітня набув чинності і був опублікований у виданні "Голос України".

Що змінилося для випускників?

Як йдеться у законопроекті, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 році, звільняються від проходження ДПА.

Але. Хоча випускників звільнили від обов'язкової ДПА, однак вони можуть здати державну підсумкову атестацію за бажанням.

Адже закон передбачає, що випускники можуть обирати, в якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є три варіанти:

  • за допомогою річного оцінювання;
  • через державну підсумкову атестацію;
  • через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зазначимо, закон покликаний знизити ризики захворювання COVID-19 серед школярів і запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.

Всі етапи ЗНО цього року відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах України.

До слова, в Міносвіти допускають, що ЗНО 2021 може пройти у зміненому форматі через COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року пройде з 29 червня по 14 липня. Результати додаткової сесії будуть розміщені на сторінках учасників до 23 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЗНО