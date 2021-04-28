ДПА в Україні скасували: що змінилося для вступників

Що змінилося для випускників?

Як йдеться у законопроекті, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 році, звільняються від проходження ДПА.

Але. Хоча випускників звільнили від обов'язкової ДПА, однак вони можуть здати державну підсумкову атестацію за бажанням.

Адже закон передбачає, що випускники можуть обирати, в якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є три варіанти:

за допомогою річного оцінювання;

через державну підсумкову атестацію;

через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зазначимо, закон покликаний знизити ризики захворювання COVID-19 серед школярів і запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.

Всі етапи ЗНО цього року відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах України.