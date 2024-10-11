На геймерів чекає сюрприз. Microsoft готує несподіване оновлення для додатка Xbox на Android

Після того, як на початку цього року Microsoft вперше оголосила про свої плани запуску магазину ігор для Android, компанія підтвердила, що Xbox дозволить користувачам купувати і грати в ігри починаючи з листопада.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google .

Чому вирішили оновити додаток

Саманта Бонд, президент Xbox, оголосила в X (Twitter), що додаток Xbox на Android буде оновлено за допомогою покупки та запуску ігор Xbox безпосередньо в додатку. Це оновлення відбувається після нещодавнього рішення, в якому Google було наказано розширити можливості мобільних магазинів на Android.

"Рішення суду про відкриття мобільного магазину Google у США надасть більше вибору та гнучкості. Наша місія - дозволити більшій кількості гравців грати на більшій кількості пристроїв, тому ми раді повідомити, що починаючи з листопада гравці зможуть грати та купувати ігри Xbox безпосередньо з додатка Xbox на Android", - пояснює Бонд.

Раніше Microsoft планувала запустити магазин ігор на Android через інтернет, але ці плани так і не втілилися в реальність.

Ймовірно, це оновлення не дозволить грати в ігри Xbox локально на пристроях Android, а буде доступне для хмарного потокового мовлення. Microsoft поки що не надала конкретних деталей.