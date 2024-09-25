12 найкращих безкоштовних ігор для Xbox, які затягують з перших хвилин

Ігри для Xbox вже давно радують різноманітністю, і серед них є чимало безкоштовних проектів, які не поступаються якістю платним тайтлам.

Про 12 найкращих безкоштовних ігор, які захоплюють з перших хвилин і можуть захопити вас на довгі години, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GG.deals , який надає найкращі пропозиції на ігри та інші цифрові продукти для ПК.

Overwatch 2

Відкриває список найкращих безкоштовних ігор для Xbox Overwatch 2, популярний шутер від першої особи від легендарної Blizzard Entertainment. Ви вибиратимете з різноманітного списку унікальних персонажів, кожен з яких привносить свої особливі здібності, ролі та стилі гри, а потім відразу ж поринете в насичені діями командні битви.

Гра зазнала деякої критики за свою агресивну систему монетизації - недолік, над усуненням якого, як повідомляється, Blizzard працює. Але якщо вас не надто турбують останні яскраві скіни або потужні персонажі, на вас чекає захоплюючий, динамічний досвід, який важко перевершити!

Overwatch 2 (фото: GG.deals)

Roblox

Якщо у вас колись була фантастична ідея для відеоігри, але не вистачало навичок чи знань, щоб втілити її в життя, Roblox може бути саме тим, що вам потрібно. Помилково порівнюваний з Minecraft, Roblox пропонує зовсім інший досвід.

Гра більше схожа на платформу або цифровий всесвіт, де користувачі створюють, розміщують та діляться своїми власними іграми. Їхня різноманітність приголомшує: від популярних смуг перешкод (відомих як obbie) та ігор-симуляторів до деяких дійсно страшних ігор.

Roblox (фото: GG.deals)

Destiny 2

Якщо ви шукаєте безкоштовну гру, яка пропонує захоплюючі перестрілки, історію з більш глибокими знаннями, візуальні ефекти та музику, то Destiny 2 ідеально підійде для вас. Найкраще в цьому те, що вам не потрібно витрачати жодного цента, щоб насолодитися нею.

Bungie, автор Destiny 2, випустив кілька платних DLC. Якщо ви глибоко захоплені епічною боротьбою між Стражами людства та інопланетними силами, ви, безумовно, можете підтримати розробників, купивши ці доповнення.

Але якщо ви хочете зберегти свій гаманець в цілості та безпеці, будьте впевнені - базова безкоштовна версія гри пропонує більш ніж достатньо контенту, щоб утримати вас і ваших друзів на гачку на кілька тижнів поспіль.

Destiny 2 (фото: GG.deals)

The Finals

The Finals - це блискавичний багатокористувацький FPS. Невеликі загони змагаються у футуристичному віртуальному шоу, борючись за гроші та славу. Звичайно, сюжет може і не бути сильною стороною гри, але якщо ви шукаєте адреналіновий шутер із руйнуваннями, які затьмарять навіть нещодавні ігри Battlefield, то вам слід спробувати цю гру.

The Finals (фото: GG.deals)

Rocket League

Ідея змішати футбол і автомобілі на перший погляд може здатися абсурдною, але саме ця дика комбінація в поєднанні з динамічним і доступним ігровим процесом зробила Rocket League однією з безкоштовних ігор, що найбільш скачуються, для Xbox One.

Концепція проста, але геніальна - гравці беруть під контроль крихітні транспортні засоби, що працюють на ракетному паливі, і прагнуть загнати гігантський футбольний м'яч у ворота команди противника.

Освоєння трюків у грі, повітряних маневрів та складних ігор потребує часу та навичок. Додайте до цього великі можливості налаштування і яскраву кіберспортивну сцену, що постійно зростає, і стане ясно, чому вам варто спробувати Rocket League.

Rocket League (фото: GG.deals)

Halo Infinite Multiplayer

Halo Infinite Multiplayer - це трохи перероблена і модернізована версія класичної формули, яку полюбили старі шанувальники серії. Приготуйтеся до тотального футуристичного конфлікту, де ви боротиметеся як пішки, так і з використанням різних наземних та літальних апаратів.

Halo Infinite Multiplayer (фото: GG.deals)

Apex Legends

Гра підкорила світ, поєднуючи захоплюючу, швидку дію з плавним, паркурним рухом. У ній представлений різноманітний список однойменних "Легенд", унікальних героїв зі своїми власними багатими передісторіями та особливими здібностями.

Хоча гра придбала істотну кіберспортивну присутність і найяскравіше сяє, коли граєш з друзями, ви можете повністю поринути в дію поодинці. Зрештою, вас ніщо не зупиняє, і точно не ціна, оскільки Apex Legends абсолютно безкоштовна.

Apex Legends (фото: GG.deals)

The First Descendant

Якщо вам подобаються кооперативні шутери, тонни блискучого лута, що випадає з повалених чудовиськ, і задоволення від спостереження за тим, як випадають довгі багатозначні числа з кожною кулею, яку ви приземляєте, то The First Descendant може бути саме грою для вас.

Хоча The First Descendant пропонує чудову графіку і може бути дуже веселою - особливо якщо ви поєднаєтеся з друзями - вона бере трохи від гри Bungie.

The First Descendant (фото: GG.deals)

Call of Duty Warzone

CoD - це франшиза, яка пережила одні з найдраматичніших змін в історії ігор, особливо в багатокористувацьких режимах. Вона еволюціонувала від повільних, суворих і реалістичніших військових шутерів до блискавичних, казуальних і іноді надзвичайно барвистих ігор, таких як Call of Duty: Warzone.

Залежно від обраного вами ігрового режиму, ви або боротиметеся за те, щоб залишитися останнім, хто вижив, або мчати за найціннішим видобутком. Проте все не так просто - завжди є загони ворогів, які прагнуть однієї і тієї ж мети, що призводить до інтенсивних, стрімких перестрілок.

Хоча гра може бути не зовсім реалістичною, вона зберігає військову атмосферу, що робить її обов'язковою грою для шанувальників сучасної війни та бойових дій.

Call of Duty Warzone (фото: GG.deals)

Fortnite

Fortnite пропонує яскраву, барвисту графіку, захоплюючі, але доступні перестрілки та унікальну механіку будівництва, яка відрізняє її від інших шутерів.

Додайте сюди постійні оновлення, події та кросоверний контент із персонажами з популярних фільмів, аніме та інших ігор, і у вас вийде рецепт нескінченних веселощів.

Fortnite (фото: GG.deals)

Path of Exile

Уявіть собі, що ви злочинець у похмурому фентезійному королівстві, яке не турбує себе в'язницями чи реабілітацією. Натомість вас відправляють у жахливий світ, де блукають звірі, нежить та інші недружні істоти.

Хоча гра гордо демонструє своє натхнення, вона пропонує достатньо поворотів та нюансів, щоб стояти на своїх ногах як обов'язкова гра для любителів темного фентезі та вбивства монстрів.

Path of Exile (фото: GG.deals)

Valorant

Якщо ви шукаєте ігри для Xbox без додаткових витрат, уявіть собі гру, яка поєднує кращі елементи популярних героїв-шутерів з тактичною точністю Counter-Strike.

У Valorant матчі протиставляють дві команди одна проти одної - атакуючих і захисників - де метою є або підрив бомби, або запобігання цьому протилежною командою. Цей простий, але стратегічний геймплей зробив гру хітом у кіберспортивній сцені, але не дозволяйте цьому залякати вас.

Valorant (фото: GG.deals)