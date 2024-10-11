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Геймеров ждет сюрприз. Microsoft готовит неожиданное обновление для приложения Xbox на Android

Пятница 11 октября 2024 13:31
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Геймеров ждет сюрприз. Microsoft готовит неожиданное обновление для приложения Xbox на Android Microsoft добавит в Android-приложение Xbox возможность играть (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

После того, как в начале этого года Microsoft впервые объявила о своих планах запуска магазина игр для Android, компания подтвердила, что приложение Xbox позволит пользователям покупать и играть в игры начиная с ноября.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.

Почему решили обновить приложение

Саманта Бонд, президент Xbox, объявила в X (Twitter), что приложение Xbox на Android будет обновлено с поддержкой покупки и запуска игр Xbox непосредственно в приложении. Это обновление происходит после недавнего судебного решения, в котором Google было приказано расширить возможности мобильных магазинов на Android.

"Решение суда об открытии мобильного магазина Google в США предоставит больше выбора и гибкости. Наша миссия - позволить большему количеству игроков играть на большем количестве устройств, поэтому мы рады сообщить, что начиная с ноября игроки смогут играть и покупать игры Xbox напрямую из приложения Xbox на Android", - объясняет Бонд.

Ранее Microsoft планировала запустить магазин игр на Android через веб, но эти планы так и не воплотились в реальность.

Вероятно, это обновление не позволит играть в игры Xbox локально на устройствах Android, а будет доступно для облачного потокового вещания. Microsoft пока не предоставила конкретных деталей.

Раньше мы писали про 12 лучших бесплатных игр для Xbox, которые смогут затянуть вас с первых минут.

Также напомним, что Microsoft откроет свой собственный магазин мобильных игр.

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