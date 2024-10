Геймеров ждет сюрприз. Microsoft готовит неожиданное обновление для приложения Xbox на Android

Саманта Бонд, президент Xbox, объявила в X (Twitter), что приложение Xbox на Android будет обновлено с поддержкой покупки и запуска игр Xbox непосредственно в приложении. Это обновление происходит после недавнего судебного решения, в котором Google было приказано расширить возможности мобильных магазинов на Android.

"Решение суда об открытии мобильного магазина Google в США предоставит больше выбора и гибкости. Наша миссия - позволить большему количеству игроков играть на большем количестве устройств, поэтому мы рады сообщить, что начиная с ноября игроки смогут играть и покупать игры Xbox напрямую из приложения Xbox на Android", - объясняет Бонд.

Ранее Microsoft планировала запустить магазин игр на Android через веб, но эти планы так и не воплотились в реальность.

Вероятно, это обновление не позволит играть в игры Xbox локально на устройствах Android, а будет доступно для облачного потокового вещания. Microsoft пока не предоставила конкретных деталей.

