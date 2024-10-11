Геймеров ждет сюрприз. Microsoft готовит неожиданное обновление для приложения Xbox на Android
После того, как в начале этого года Microsoft впервые объявила о своих планах запуска магазина игр для Android, компания подтвердила, что приложение Xbox позволит пользователям покупать и играть в игры начиная с ноября.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.
Почему решили обновить приложение
Саманта Бонд, президент Xbox, объявила в X (Twitter), что приложение Xbox на Android будет обновлено с поддержкой покупки и запуска игр Xbox непосредственно в приложении. Это обновление происходит после недавнего судебного решения, в котором Google было приказано расширить возможности мобильных магазинов на Android.
"Решение суда об открытии мобильного магазина Google в США предоставит больше выбора и гибкости. Наша миссия - позволить большему количеству игроков играть на большем количестве устройств, поэтому мы рады сообщить, что начиная с ноября игроки смогут играть и покупать игры Xbox напрямую из приложения Xbox на Android", - объясняет Бонд.
Ранее Microsoft планировала запустить магазин игр на Android через веб, но эти планы так и не воплотились в реальность.
Вероятно, это обновление не позволит играть в игры Xbox локально на устройствах Android, а будет доступно для облачного потокового вещания. Microsoft пока не предоставила конкретных деталей.
The court's ruling to open up Google´s mobile store in the US will allow more choice and flexibility. Our mission is to allow more players to play on more devices so we are thrilled to share that starting in November, players will be able to play and purchase Xbox games directly…— BondSarahBond (@BondSarah_Bond) October 10, 2024
Раньше мы писали про 12 лучших бесплатных игр для Xbox, которые смогут затянуть вас с первых минут.
Также напомним, что Microsoft откроет свой собственный магазин мобильных игр.