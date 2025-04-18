Геймери в шоці. Steam тепер показує, скільки грошей ви витратили на ігри

Де можна подивитися витрати на ігри

Ви можете самі отримати доступ до цього інструменту, увійшовши в Steam і перейшовши в розділ Довідка, Підтримка Steam, Мій акаунт, Дані, пов'язані з вашим акаунтом Steam, Історія придбань. Після того як Steam попросить вас знову увійти, ви побачите ваші витрати, розділені на п'ять категорій:

TotalSpend

OldSpend

PWSpend

ChinaSpend

PackageOnlySpend

Як Steam відстежує ваші витрати: