Геймери в шоці. Steam тепер показує, скільки грошей ви витратили на ігри

У Steam з'явився розділ, який дає змогу дізнатися, скільки грошей користувач витратив за весь час на платформі та на які саме ігри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Ви можете самі отримати доступ до цього інструменту, увійшовши в Steam і перейшовши в розділ Довідка, Підтримка Steam, Мій акаунт, Дані, пов'язані з вашим акаунтом Steam, Історія придбань. Після того як Steam попросить вас знову увійти, ви побачите ваші витрати, розділені на п'ять категорій:
Як Steam відстежує ваші витрати:
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