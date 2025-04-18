RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Геймеры в шоке. Steam теперь показывает, сколько денег вы потратили на игры

В Steam есть скрытый раздел, показывающий количество потраченных денег (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В Steam появился раздел, который позволяет узнать, сколько денег пользователь потратил за всё время на платформе и на какие именно игры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Где можно посмотреть расходы на игры 

Вы можете сами получить доступ к этому инструменту, войдя в Steam и перейдя в раздел Справка, Поддержка Steam, Мой аккаунт, Данные, связанные с вашим аккаунтом Steam, История приобретений. После того как Steam попросит вас снова войти, вы увидите ваши расходы, разделенные на пять категорий: 

  • TotalSpend 
  • OldSpend 
  • PWSpend 
  • ChinaSpend 
  • PackageOnlySpend 

Как Steam отслеживает ваши расходы: 

  • "TotalSpend" - это общая сумма, которую вы потратили в Steam
  • "OldSpend" - сумма, потраченная до 17 апреля 2015 года
  • "PWSpend" - сумма, потраченная на Perfect World, если вы связали его с CS:GO или Dota 2
  • "PackageOnlySpend" - это сколько вы потратили с использованием внешних средств.  

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛайфхакиИгры