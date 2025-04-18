Геймеры в шоке. Steam теперь показывает, сколько денег вы потратили на игры

В Steam появился раздел, который позволяет узнать, сколько денег пользователь потратил за всё время на платформе и на какие именно игры.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Вы можете сами получить доступ к этому инструменту, войдя в Steam и перейдя в раздел Справка, Поддержка Steam, Мой аккаунт, Данные, связанные с вашим аккаунтом Steam, История приобретений. После того как Steam попросит вас снова войти, вы увидите ваши расходы, разделенные на пять категорий:
Как Steam отслеживает ваши расходы:
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