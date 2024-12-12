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Steam впроваджує нові автоматичні налаштування для ігор: що відомо

Четвер 12 грудня 2024 13:15
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Steam впроваджує нові автоматичні налаштування для ігор: що відомо Steam представляє нову функцію оновлень для ігор (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Valve тестує нову функцію в бета-версії клієнта Steam, яка дає змогу за замовчуванням завантажувати оновлення для ігор тільки під час їхнього запуску.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Наразі Steam за замовчуванням вирішує, які оновлення ігор завантажувати, ґрунтуючись на кількох різних факторах.

"Для ігор, у які ви нещодавно грали, Steam завантажуватиме оновлення незабаром після їхнього випуску. Для ігор, у які ви не грали певний час, Steam може почекати кілька днів, щоб об'єднати пару оновлень або вибрати завантаження апдейта, поки ви спите", - пояснили в Valve.

Ця нова опція за замовчуванням, що дає змогу відкласти завантаження оновлення, дає гравцям більше контролю; як зазначає Valve, це означає, що користувачі можуть відкласти оновлення великої гри доти, доки вони дійсно не захочуть у неї грати.

Нова опція знаходиться в налаштуваннях бета-версії Steam у розділі "Завантаження". "Ви можете встановити значення за замовчуванням: дозволити Steam вирішувати, коли оновлювати гру (на основі таких чинників, як час останньої гри, доступна пропускна спроможність тощо), або почекати з оновленням до запуску гри", - заявили в Valve.

Налаштування завантаження для кожної гри, як і раніше, можна змінювати у властивостях, і вони будуть пріоритетнішими за глобальні. Valve зазначила, що описи цих параметрів стали більш зрозумілими. У бета-версії тепер також доступне управління індивідуальними налаштуваннями оновлень для ігор через загальні параметри завантажень у клієнті Steam.

Steam впроваджує нові автоматичні налаштування для ігор: що відомо

Налаштування оновлень у Steam отримали більш зрозумілі описи (фото: Valve)

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