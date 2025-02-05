Що робити, якщо ваш акаунт у Steam зламали: поради для користувачів

Якщо ваш акаунт у Steam було зламано, важливо одразу діяти. Крадіжка даних або доступу може призвести до втрати грошей та ігрових досягнень, тому потрібно якомога швидше відновити контроль над акаунтом.

Про те, які кроки допоможуть повернути доступ до облікового запису в Steam і мінімізувати можливі втрати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Ніколи не входьте в сервіс через надіслане посилання

Якщо вам надіслали посилання через Steam, у жодному разі не відкривайте його у вбудованому браузері додатка. Замість цього використовуйте ваш звичайний веб-браузер - краще в режимі інкогніто для додаткового захисту - і увійдіть у Steam через його офіційний сайт. Потім скопіюйте і вставте отримане посилання в браузер після авторизації.

Якщо посилання веде на сервіс, пов'язаний зі Steam, вам не потрібно повторно вводити свої облікові дані. Якщо система знову запитує логін і пароль - це підозріло, і вводити дані не варто! Steam також попереджає про шахрайство з голосуванням за команди, але його поради більш загальні.

Ніколи не входьте в сервіс через надіслане посилання (фото: MakeUseOf)

Уникайте спілкування не по грі в Steam

Один зі способів знизити ризик потрапити на виверти шахраїв - використовувати повідомлення в Steam тільки для координації ігор. Якщо ви обмежите спілкування в Steam таким чином, будь-які інші повідомлення автоматично стануть підозрілими.

Дехто віддає перевагу Steam-чатам замість Discord та інших месенджерів, але краще використовувати їх виключно для організації ігрових сесій.

Не тримайте гроші на балансі Steam-гаманця занадто довго

Valve не може скасувати транзакції на Торговому майданчику, і шахраї можуть витратити ваш баланс подарункової карти, купивши предмет за 0,03 долара за завищеною ціною 69,02 доларів.

На жаль, гроші на балансі стають легкою здобиччю. Тому рекомендується не тримати кошти в гаманці занадто довго - це знижує ризик їхньої втрати під час фішингових атак.

Зв'яжіться з підтримкою, якщо щось трапилося

Одразу після відновлення акаунта варто звернутися до служби підтримки Steam, щоб повідомити про злом і спробувати повернути гроші. На жаль, вони не зможуть допомогти з поверненням коштів, але вони можуть провести розслідування, якщо надати докази.

Одержувач коштів може бути знайдений завдяки листу від Steam про підтвердження покупки на Торговому майданчику. Це дасть змогу подати скаргу на користувача на додаток до запиту в службу підтримки.

Наскільки відомо, квитанція, надіслана електронною поштою, є єдиним способом ідентифікувати одержувача в таких випадках, і, на щастя, це дає змогу подавати скаргу.

Зв'яжіться з підтримкою, якщо щось трапилося (фото: MakeUseOf)

Перевірте список заблокованих користувачів, якщо ваш акаунт зламано

Зловмисник заблокує всіх, кому надсилав повідомлення, тому варто повідомити друзів через Steam або інші месенджери про злом свого облікового запису і застерегти від переходу за надісланим посиланням.

Перевірте список заблокованих користувачів (фото: MakeUseOf)

Змініть пароль і вийдіть з усіх пристроїв

Перше, що потрібно зробити в разі злому: змінити пароль і деавторизувати всі пристрої, щоб викинути зловмисника з акаунта.

Щоб змінити пароль, натисніть на меню, що випадає, з вашим ім'ям користувача поруч з іконкою профілю і виберіть "Деталі акаунта". Тут ви зможете змінити пароль і керувати Steam Guard для двофакторної автентифікації.

Щоб видалити несанкціоновані входи, перейдіть у вкладку "Авторизовані пристрої" і натисніть "Видалити всі облікові дані". Після цього вам доведеться знову увійти в акаунт на потрібних пристроях.

Змініть пароль і вийдіть з усіх пристроїв (фото: MakeUseOf)