Геймери в шоці. Steam тепер показує, скільки грошей ви витратили на ігри
У Steam є прихований розділ, що показує кількість витрачених грошей (фото: Getty Images)
У Steam з'явився розділ, який дає змогу дізнатися, скільки грошей користувач витратив за весь час на платформі та на які саме ігри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Де можна подивитися витрати на ігри
Ви можете самі отримати доступ до цього інструменту, увійшовши в Steam і перейшовши в розділ Довідка, Підтримка Steam, Мій акаунт, Дані, пов'язані з вашим акаунтом Steam, Історія придбань. Після того як Steam попросить вас знову увійти, ви побачите ваші витрати, розділені на п'ять категорій:
- TotalSpend
- OldSpend
- PWSpend
- ChinaSpend
- PackageOnlySpend
Як Steam відстежує ваші витрати:
- "TotalSpend" - це загальна сума, яку ви витратили в Steam
- "OldSpend" - сума, витрачена до 17 квітня 2015 року
- "PWSpend" - сума, витрачена на Perfect World, якщо ви пов'язали його з CS:GO або Dota 2
- "PackageOnlySpend" - це скільки ви витратили з використанням зовнішніх коштів.
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