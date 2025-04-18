Геймери в шоці. Steam тепер показує, скільки грошей ви витратили на ігри

У Steam з'явився розділ, який дає змогу дізнатися, скільки грошей користувач витратив за весь час на платформі та на які саме ігри.

Де можна подивитися витрати на ігри

Ви можете самі отримати доступ до цього інструменту, увійшовши в Steam і перейшовши в розділ Довідка, Підтримка Steam, Мій акаунт, Дані, пов'язані з вашим акаунтом Steam, Історія придбань. Після того як Steam попросить вас знову увійти, ви побачите ваші витрати, розділені на п'ять категорій:

TotalSpend

OldSpend

PWSpend

ChinaSpend

PackageOnlySpend

Як Steam відстежує ваші витрати: