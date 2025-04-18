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Геймери в шоці. Steam тепер показує, скільки грошей ви витратили на ігри

П'ятниця 18 квітня 2025 13:50
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Геймери в шоці. Steam тепер показує, скільки грошей ви витратили на ігри У Steam є прихований розділ, що показує кількість витрачених грошей (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У Steam з'явився розділ, який дає змогу дізнатися, скільки грошей користувач витратив за весь час на платформі та на які саме ігри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Де можна подивитися витрати на ігри

Ви можете самі отримати доступ до цього інструменту, увійшовши в Steam і перейшовши в розділ Довідка, Підтримка Steam, Мій акаунт, Дані, пов'язані з вашим акаунтом Steam, Історія придбань. Після того як Steam попросить вас знову увійти, ви побачите ваші витрати, розділені на п'ять категорій:

  • TotalSpend
  • OldSpend
  • PWSpend
  • ChinaSpend
  • PackageOnlySpend

Як Steam відстежує ваші витрати:

  • "TotalSpend" - це загальна сума, яку ви витратили в Steam
  • "OldSpend" - сума, витрачена до 17 квітня 2015 року
  • "PWSpend" - сума, витрачена на Perfect World, якщо ви пов'язали його з CS:GO або Dota 2
  • "PackageOnlySpend" - це скільки ви витратили з використанням зовнішніх коштів.

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